Житель Курганской области получит до трех лет тюрьмы за хранение наркотиков на чердаке

Жителя Катайского округа (Курганская область) могут отправить в тюрьму на три года за хранение наркотиков на чердаке. Это максимальное наказание за данное преступление. Полицейские нашли запрещенное вещество при обыске, рассказали в пресс-службе ведомства.
«Полицейские обнаружили на чердаке дома 45-летнего мужчины части растений мака, содержащие наркотическое средство морфин. Общий вес изъятого — более 270 граммов. Подозреваемый хранил растительный наркотик для личного употребления. Максимальное наказание по статье — до трех лет лишения свободы», — указано на сайте УМВД России по Курганской области.
Сотрудникам правоохранительных органов удалось установить, что мужчина ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. Сейчас он находится под стражей.
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