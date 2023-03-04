04 марта 2023
03 марта 2023

Житель Курганской области получит до трех лет тюрьмы за хранение наркотиков на чердаке

© Служба новостей «URA.RU»
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Выездное заседание комиссии правительства региона по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Свердловская область, Нижний Тагил, крыша, мусор, ветхое жилье, чердак дома, разруха
Зауральцу светит тюремный срок за хранение наркотиков на чердаке Фото:

Жителя Катайского округа (Курганская область) могут отправить в тюрьму на три года за хранение наркотиков на чердаке. Это максимальное наказание за данное преступление. Полицейские нашли запрещенное вещество при обыске, рассказали в пресс-службе ведомства.

«Полицейские обнаружили на чердаке дома 45-летнего мужчины части растений мака, содержащие наркотическое средство морфин. Общий вес изъятого — более 270 граммов. Подозреваемый хранил растительный наркотик для личного употребления. Максимальное наказание по статье — до трех лет лишения свободы», — указано на сайте УМВД России по Курганской области.

Сотрудникам правоохранительных органов удалось установить, что мужчина ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. Сейчас он находится под стражей.

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Жителя Катайского округа (Курганская область) могут отправить в тюрьму на три года за хранение наркотиков на чердаке. Это максимальное наказание за данное преступление. Полицейские нашли запрещенное вещество при обыске, рассказали в пресс-службе ведомства. «Полицейские обнаружили на чердаке дома 45-летнего мужчины части растений мака, содержащие наркотическое средство морфин. Общий вес изъятого — более 270 граммов. Подозреваемый хранил растительный наркотик для личного употребления. Максимальное наказание по статье — до трех лет лишения свободы», — указано на сайте УМВД России по Курганской области. Сотрудникам правоохранительных органов удалось установить, что мужчина ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. Сейчас он находится под стражей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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