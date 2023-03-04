Житель Курганской области получит до трех лет тюрьмы за хранение наркотиков на чердаке

05 марта 2023 в 11:20 Размер текста - 17 +

Зауральцу светит тюремный срок за хранение наркотиков на чердаке Фото: Анна Майорова © URA.RU Жителя Катайского округа (Курганская область) могут отправить в тюрьму на три года за хранение наркотиков на чердаке. Это максимальное наказание за данное преступление. Полицейские нашли запрещенное вещество при обыске, рассказали в пресс-службе ведомства. «Полицейские обнаружили на чердаке дома 45-летнего мужчины части растений мака, содержащие наркотическое средство морфин. Общий вес изъятого — более 270 граммов. Подозреваемый хранил растительный наркотик для личного употребления. Максимальное наказание по статье — до трех лет лишения свободы», — указано на сайте УМВД России по Курганской области. Сотрудникам правоохранительных органов удалось установить, что мужчина ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. Сейчас он находится под стражей.

Жителя Катайского округа (Курганская область) могут отправить в тюрьму на три года за хранение наркотиков на чердаке. Это максимальное наказание за данное преступление. Полицейские нашли запрещенное вещество при обыске, рассказали в пресс-службе ведомства. «Полицейские обнаружили на чердаке дома 45-летнего мужчины части растений мака, содержащие наркотическое средство морфин. Общий вес изъятого — более 270 граммов. Подозреваемый хранил растительный наркотик для личного употребления. Максимальное наказание по статье — до трех лет лишения свободы», — указано на сайте УМВД России по Курганской области. Сотрудникам правоохранительных органов удалось установить, что мужчина ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. Сейчас он находится под стражей.