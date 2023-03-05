«ЮТэйр» ищет в Тюмени пилотов, чтобы отправить их в Африку

06 марта 2023 в 18:47 Размер текста - 17 +

Пилотам предстоит на три месяца улетать в Африку Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Авиакомпания «ЮТэйр» ищет в свой штат пилотов, которых, в числе прочего, будут отправлять в трехмесячные командировки в Африку. Вакансия размещена на сайте HeadHunter. «Требуются командиры воздушного судна Ан-74, с любым налетом. Условия — командировки в страны Африки — до трех месяцев, по РФ — до месяца», — говорится в вакансии, размещенной авиакомпанией «ЮТэйр». От пилотов требуется хорошее знание английского языка, определенный медицинский сертификат и образование по специальности. Взамен компания обещает белую зарплату (точная сумма не указана), 28 дней отпуска (70 дней при налете 500 часов в год), а также бесплатные авиабилеты для членов семьи сотрудника на рейсы Utair. Ранее URA.RU писало, что тюменцев приглашают работать хостес в ночных клубах Турции. Платить за это обещают от 98 000 рублей.

Авиакомпания «ЮТэйр» ищет в свой штат пилотов, которых, в числе прочего, будут отправлять в трехмесячные командировки в Африку. Вакансия размещена на сайте HeadHunter. «Требуются командиры воздушного судна Ан-74, с любым налетом. Условия — командировки в страны Африки — до трех месяцев, по РФ — до месяца», — говорится в вакансии, размещенной авиакомпанией «ЮТэйр». От пилотов требуется хорошее знание английского языка, определенный медицинский сертификат и образование по специальности. Взамен компания обещает белую зарплату (точная сумма не указана), 28 дней отпуска (70 дней при налете 500 часов в год), а также бесплатные авиабилеты для членов семьи сотрудника на рейсы Utair. Ранее URA.RU писало, что тюменцев приглашают работать хостес в ночных клубах Турции. Платить за это обещают от 98 000 рублей.