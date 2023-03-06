06 марта 2023
05 марта 2023
04 марта 2023

Власти ЯНАО не предоставляли жилье ребенку-инвалиду, вынужденному жить в тундре

© Служба новостей «URA.RU»
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Стационар ЦГКБ №3 на улице Братьев Быковых. Екатеринбург, больничный коридор, больница, инвалидное кресло
С 2014 года чиновники не предоставляли семье жилье Фото:

Мать с ребенком-инвалидом вынуждена была почти девять лет жить в тундре, поскольку чиновники Тазовского района ЯНАО не могли предоставить им жилье. Об этом сообщается на сайте прокуратуры округа.

«Семья из числа коренных малочисленных народов Севера в связи с отсутствием жилья была вынуждена проживать в тундре. Чиновники с 2014 года не предоставляли жилое помещение матери, осуществляющей постоянный уход за инвалидом, страдающим тяжелой формой хронического заболевания», — говорится в сообщении.

Прокуратура направила иск в суд, чтобы семье во внеочередном порядке предоставили жилье. Власти предоставили квартиру, которая не отвечала законным требованием. После чего прокуратура возложила на чиновников обязанности дать жилое помещение на условиях договора соцнайма в селе Гыда.

Ранее URA.RU сообщало, что пенсионный фонд в Надыме пять лет не выплачивал пособие по уходу за ребенком-инвалидом. Сумма долга составила 50 000 рублей.

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Мать с ребенком-инвалидом вынуждена была почти девять лет жить в тундре, поскольку чиновники Тазовского района ЯНАО не могли предоставить им жилье. Об этом сообщается на сайте прокуратуры округа. «Семья из числа коренных малочисленных народов Севера в связи с отсутствием жилья была вынуждена проживать в тундре. Чиновники с 2014 года не предоставляли жилое помещение матери, осуществляющей постоянный уход за инвалидом, страдающим тяжелой формой хронического заболевания», — говорится в сообщении. Прокуратура направила иск в суд, чтобы семье во внеочередном порядке предоставили жилье. Власти предоставили квартиру, которая не отвечала законным требованием. После чего прокуратура возложила на чиновников обязанности дать жилое помещение на условиях договора соцнайма в селе Гыда. Ранее URA.RU сообщало, что пенсионный фонд в Надыме пять лет не выплачивал пособие по уходу за ребенком-инвалидом. Сумма долга составила 50 000 рублей.
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