Губернатор Моор укрепил свои позиции в рейтинге влияния глав регионов

09 марта 2023 в 02:50 Размер текста - 17 +

Моор поднялся в рейтинге влияния глав регионов за февраль Фото: Владимир Андреев © URA.RU Губернатор Тюменской области Александр Моор поднялся с восьмого на седьмое место в рейтинге влияния глав регионов за февраль 2023 года. Об этом сообщается в исследовании агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК). По данным экспертов, на укрепление позиций Моора повлияло получение третьего места в рейтинге качества жизни. «Также укрепил свои позиции губернатор Тюменской области Александр Моор, он переместился с 8-го на 7-е место. Как пояснили в АПЭК, регион занял третье место после Москвы и Санкт-Петербурга в рейтинге „качества жизни“ за 2022 год Агентства стратегических инициатив, что положительно повлияло и на позиции главы субъекта», — сообщают «Известия» со ссылкой на данные рейтинга АПЭК за февраль 2023 года. Лидерами рейтинга стали мэр Москвы Сергей Собянин (1 место) и главы Чечни и Татарстана Рамзан Кадыров (2 место) и Рустам Минниханов (3 место). Аутсайдером признали главу Еврейской автономной области Ростислава Гольдштейна. Ранее Тюменская область заняла второе место в рейтинге эффективности управления регионами РФ. При составлении топа эксперты учитывали финансово-экономическое, социальное и политико-управленческое направления регионов.

Губернатор Тюменской области Александр Моор поднялся с восьмого на седьмое место в рейтинге влияния глав регионов за февраль 2023 года. Об этом сообщается в исследовании агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК). По данным экспертов, на укрепление позиций Моора повлияло получение третьего места в рейтинге качества жизни. «Также укрепил свои позиции губернатор Тюменской области Александр Моор, он переместился с 8-го на 7-е место. Как пояснили в АПЭК, регион занял третье место после Москвы и Санкт-Петербурга в рейтинге „качества жизни“ за 2022 год Агентства стратегических инициатив, что положительно повлияло и на позиции главы субъекта», — сообщают «Известия» со ссылкой на данные рейтинга АПЭК за февраль 2023 года. Лидерами рейтинга стали мэр Москвы Сергей Собянин (1 место) и главы Чечни и Татарстана Рамзан Кадыров (2 место) и Рустам Минниханов (3 место). Аутсайдером признали главу Еврейской автономной области Ростислава Гольдштейна. Ранее Тюменская область заняла второе место в рейтинге эффективности управления регионами РФ. При составлении топа эксперты учитывали финансово-экономическое, социальное и политико-управленческое направления регионов.