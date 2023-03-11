11 марта 2023
10 марта 2023

Пользователи «ВКонтакте» из Кургана выступили против бесплатной учебы для детей из многодетных семей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Уроки мужества в с. Белозерское. Курган, урок, класс, ученики, тетрадь, школьный класс, школа, школьники, уроки, школьные парты
Курганцы предложили ввести бесплатное образование для всех Фото:

Курганские пользователи «ВКонтакте» выступили против того, чтобы дети из многодетных семей бесплатно учились в вузах и предложили ввести бесплатное образование для всех. Об этом комментаторы пишут в паблике «Типичный Курган».

В посте говорится о том, что в Госдуме якобы предложили дать право детям из многодетных семей бесплатно учиться в вузах. Комментаторы не поддержали такое предложение. «А чем дети из многодетных семей отличаются от других? Не слишком ли много льготников в последнее время?» — спрашивает Наталья.

Дина Танеева предложила ввести бесплатное образование для всех, но с соблюдением определенных условий. «Должен быть отбор по вступительным экзаменам. А после вуза — обязательная работа по специальности в течение трех лет, как минимум», — пишет она. Юрий Крылов также выступил за «одинаковые условия для всех». Владимир Канашов отметил, что бесплатное обучение следует ввести для инженерных специальностей. «Стране нужны инженеры, причем много», — пишет он.

О важных для каждого курганца событиях — в Telegram-канале «Курганистан». Подпишитесь, жмите на ссылку.

Курганские пользователи «ВКонтакте» выступили против того, чтобы дети из многодетных семей бесплатно учились в вузах и предложили ввести бесплатное образование для всех. Об этом комментаторы пишут в паблике «Типичный Курган». В посте говорится о том, что в Госдуме якобы предложили дать право детям из многодетных семей бесплатно учиться в вузах. Комментаторы не поддержали такое предложение. «А чем дети из многодетных семей отличаются от других? Не слишком ли много льготников в последнее время?» — спрашивает Наталья. Дина Танеева предложила ввести бесплатное образование для всех, но с соблюдением определенных условий. «Должен быть отбор по вступительным экзаменам. А после вуза — обязательная работа по специальности в течение трех лет, как минимум», — пишет она. Юрий Крылов также выступил за «одинаковые условия для всех». Владимир Канашов отметил, что бесплатное обучение следует ввести для инженерных специальностей. «Стране нужны инженеры, причем много», — пишет он.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...