Курганская полиция проверяет задержанных после драки в ТРЦ подростков

Полиция Кургана доставила в отделение подростков из ТРЦ города Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане полиция проверяет подростков, доставленных в отделение после драки в торговом центре. Информацию URA.RU рассказали в УМВД области.

«Вечером 13 марта в торговом центре на территории Кургана между двумя молодыми людьми произошел конфликт <…> Участники конфликта были доставлены в отдел полиции №3 УМВД России по Кургану для выяснения обстоятельств», — сообщили в пресс-службе полиции. Один из подростков получил телесные повреждения.

Сотрудники полиции проводят проверку инцидента. Один из задержанных был в нетрезвом состоянии. «Составлен административный материал по статье 20.21 КоАП РФ „Появление в общественных местах в состоянии опьянения“», — уточнили в УМВД.

Ранее URA.RU писало, что сообщение о драке подростков на фудкорте появилось в социальных сетях. По словам очевидцев, одному из них вызвали скорую помощь