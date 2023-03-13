13 марта 2023

Курганская полиция проверяет задержанных после драки в ТРЦ подростков

© Служба новостей «URA.RU»
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Сходка «ЧВК Редан». Курган, полиция, мвд россии, наряд полиции
Полиция Кургана доставила в отделение подростков из ТРЦ города Фото:

В Кургане полиция проверяет подростков, доставленных в отделение после драки в торговом центре. Информацию URA.RU рассказали в УМВД области.

«Вечером 13 марта в торговом центре на территории Кургана между двумя молодыми людьми произошел конфликт <…> Участники конфликта были доставлены в отдел полиции №3 УМВД России по Кургану для выяснения обстоятельств», — сообщили в пресс-службе полиции. Один из подростков получил телесные повреждения.

Сотрудники полиции проводят проверку инцидента. Один из задержанных был в нетрезвом состоянии. «Составлен административный материал по статье 20.21 КоАП РФ „Появление в общественных местах в состоянии опьянения“», — уточнили в УМВД.

Ранее URA.RU писало, что сообщение о драке подростков на фудкорте появилось в социальных сетях. По словам очевидцев, одному из них вызвали скорую помощь

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В Кургане полиция проверяет подростков, доставленных в отделение после драки в торговом центре. Информацию URA.RU рассказали в УМВД области. «Вечером 13 марта в торговом центре на территории Кургана между двумя молодыми людьми произошел конфликт <…> Участники конфликта были доставлены в отдел полиции №3 УМВД России по Кургану для выяснения обстоятельств», — сообщили в пресс-службе полиции. Один из подростков получил телесные повреждения. Сотрудники полиции проводят проверку инцидента. Один из задержанных был в нетрезвом состоянии. «Составлен административный материал по статье 20.21 КоАП РФ „Появление в общественных местах в состоянии опьянения“», — уточнили в УМВД. Ранее URA.RU писало, что сообщение о драке подростков на фудкорте появилось в социальных сетях. По словам очевидцев, одному из них вызвали скорую помощь
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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