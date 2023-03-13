В курганском ТРЦ «ГиперСити» подрались подростки

По словам очевидца, подростки кидались стульями Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане в ТРЦ «ГиперСити» на фудкорте подрались подростки. Одному из них вызвали скорую, сообщают очевидцы в паблике «Инцидент | Курган» в соцсети «ВКонтакте».

«Сегодня около Гипера стояли реанимация и полиция. Внутри на фудкорте капли крови, были истошные крики. Кто-то знает, что случилось?» — спрашивает автор поста. В комментариях пользователь с никнеймом Aleksandra Filippova ответила, что подрались подростки. «Один ушел, второму вызвали скорую. <…> Застала только момент, как они стульями кидались», — пишет она.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД России по Курганской области с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не был получен.

Ранее возле курганского ТРЦ «ГиперСити» собирались подростки из-за объявленной сходки «ЧВК Редан». Нескольких молодых людей сотрудники силовых структур сопроводили в служебные автомобили.