Украина отказалась сдавать Бахмут и готовит наступление: главное к вечеру 14 марта

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вооруженные силы Украины. stock, военные, пулемет, ВСУ, украинские военные, stock
Украинские военные планируют контрнаступление в Бахмуте, несмотря на большие потери Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский принял решение продолжать оборону Бахмута (Артемовска). Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что украинские войска готовят контрнаступление в городе. URA.RU приводит главные новости к вечеру 14 марта.

  • Зеленский заявил, что Украина продолжит удерживать город Бахмут. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный подчеркнул, что удержание города является ключевым в обороне всего фронта.
  • Пригожин уверен, что украинские силы готовят контрнаступление в Бахмуте. По его словам, ВСУ планируют отсечь группировку частной военной компании. Тем не менее, он уточнил, что ВСУ под Бахмутом ежемесячно теряют около десяти тысяч солдат.
  • Украинские чиновники рассказали американскому изданию The Washington Post, что боеспособность украинских солдат заметно снизилась за счет больших потерь в боях с Вооруженными силами РФ. В связи с этим журналисты делают вывод, что весеннее контрнаступление маловероятно.
  • После покушения, заместитель главы администрации Каховского административного района Херсонской области попал в больницу. Взрывное устройство было заложено 13 марта.
  • В Мелитополе произошел теракт. Был подорван автомобиль. В результате взрыва пострадали два человека, сообщает корреспондент URA.RU.
  • Инструкторы Североатлантического альянса готовили ВСУ к терактам еще в 2018 году. Об этом заявил сотрудник российских силовых структур, уточнив, что подготовка была схожа с подготовкой террористических организаций, которые существовали экстремистскую и террористическую деятельность на территории Северного Кавказа.
  • В России решили упростить признание бойцов спецоперации пропавшими без вести и погибшими. По словам руководителя рабочей группы по вопросам СВО Андрея Турчака, это поможет родственникам солдат быстрее получать положенные выплаты.
  • Госдума РФ приняла закон о лишении свободы на 15 лет за фейки об участниках СВО. Ужесточен закон о запрете дискредитации и клеветы в отношении участников спецоперации.
  • В России хотят удвоить производство высокоточных ракет. Этим займется корпорация «Тактическое ракетное вооружение». По словам министра обороны Сергея Шойгу, это выполнимая задача.
  • Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что цели спецоперации по защите мирного населения Донбасса можно решить только военным путем. По словам президента РФ Владимира Путина, целями СВО также являются демилитаризация и денацификация Украины.

Больше о происходящем на Украине - в telegram-канале URA.RU. Эксклюзивные заявления и кадры с мест боевых действий от наших собкоров. Присоединяйтесь!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент Украины Владимир Зеленский принял решение продолжать оборону Бахмута (Артемовска). Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что украинские войска готовят контрнаступление в городе. URA.RU приводит главные новости к вечеру 14 марта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...