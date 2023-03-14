Украина отказалась сдавать Бахмут и готовит наступление: главное к вечеру 14 марта

Украинские военные планируют контрнаступление в Бахмуте, несмотря на большие потери
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский принял решение продолжать оборону Бахмута (Артемовска). Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что украинские войска готовят контрнаступление в городе. URA.RU приводит главные новости к вечеру 14 марта.
- Зеленский заявил, что Украина продолжит удерживать город Бахмут. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный подчеркнул, что удержание города является ключевым в обороне всего фронта.
- Пригожин уверен, что украинские силы готовят контрнаступление в Бахмуте. По его словам, ВСУ планируют отсечь группировку частной военной компании. Тем не менее, он уточнил, что ВСУ под Бахмутом ежемесячно теряют около десяти тысяч солдат.
- Украинские чиновники рассказали американскому изданию The Washington Post, что боеспособность украинских солдат заметно снизилась за счет больших потерь в боях с Вооруженными силами РФ. В связи с этим журналисты делают вывод, что весеннее контрнаступление маловероятно.
- После покушения, заместитель главы администрации Каховского административного района Херсонской области попал в больницу. Взрывное устройство было заложено 13 марта.
- В Мелитополе произошел теракт. Был подорван автомобиль. В результате взрыва пострадали два человека, сообщает корреспондент URA.RU.
- Инструкторы Североатлантического альянса готовили ВСУ к терактам еще в 2018 году. Об этом заявил сотрудник российских силовых структур, уточнив, что подготовка была схожа с подготовкой террористических организаций, которые существовали экстремистскую и террористическую деятельность на территории Северного Кавказа.
- В России решили упростить признание бойцов спецоперации пропавшими без вести и погибшими. По словам руководителя рабочей группы по вопросам СВО Андрея Турчака, это поможет родственникам солдат быстрее получать положенные выплаты.
- Госдума РФ приняла закон о лишении свободы на 15 лет за фейки об участниках СВО. Ужесточен закон о запрете дискредитации и клеветы в отношении участников спецоперации.
- В России хотят удвоить производство высокоточных ракет. Этим займется корпорация «Тактическое ракетное вооружение». По словам министра обороны Сергея Шойгу, это выполнимая задача.
- Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что цели спецоперации по защите мирного населения Донбасса можно решить только военным путем. По словам президента РФ Владимира Путина, целями СВО также являются демилитаризация и денацификация Украины.
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