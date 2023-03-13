Инструкторы НАТО готовили ВСУ к терактам еще в 2018 году

14 марта 2023 в 06:37 Размер текста - 17 +

Бойцов ВСУ готовили для проведения терактов в 2018 году, уверен российский силовик Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Инструкторы из стран НАТО, говорящие на польском и английском языках, готовили бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) еще в 2018 году. По словам одного из сотрудников российских силовых структур, украинским военным проводили минно-взрывную подготовку, которая нужна для проведения терактов. «Данные военнослужащие проходили подготовку еще осенью 2018 года в международном центре подготовки. Подготовка очень схожа с подготовкой террористических организаций, которые существовали на территории Северного Кавказа РФ», — передает слова российского силовика РИА Новости. По его словам, бойцам проводили обучение инструкторы, которые говорили по-польски и по-английски. В рамках подготовки солдат ВСУ учили штурмовать здания, опорные пункты и брать в плен военнослужащих противника, утверждает российский сотрудник силовых структур. Кроме этого украинских военных учили изготавливать мины из подручных средств и бытовых предметов. Россия проводит специальную военную операцию на Украине с 24 февраля 2022 года. По словам президента РФ Владимира Путина, цели спецоперации — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

Инструкторы из стран НАТО, говорящие на польском и английском языках, готовили бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) еще в 2018 году. По словам одного из сотрудников российских силовых структур, украинским военным проводили минно-взрывную подготовку, которая нужна для проведения терактов. «Данные военнослужащие проходили подготовку еще осенью 2018 года в международном центре подготовки. Подготовка очень схожа с подготовкой террористических организаций, которые существовали на территории Северного Кавказа РФ», — передает слова российского силовика РИА Новости. По его словам, бойцам проводили обучение инструкторы, которые говорили по-польски и по-английски. В рамках подготовки солдат ВСУ учили штурмовать здания, опорные пункты и брать в плен военнослужащих противника, утверждает российский сотрудник силовых структур. Кроме этого украинских военных учили изготавливать мины из подручных средств и бытовых предметов. Россия проводит специальную военную операцию на Украине с 24 февраля 2022 года. По словам президента РФ Владимира Путина, цели спецоперации — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.