Жителя ЯНАО приговорили к тюрьме за убийство гостьи

Мужчина избил гостью, а после нанес ножевые ранения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жителя Нового Уренгоя (ЯНАО) приговорили к тюрьме за убийство своей гостьи. Как сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России, сначала он избил женщину, а после нанес ножевые ранения.

«По данным следствия и суда, в августе 2022 года в городе Новый Уренгой в квартире по улице Таежная 52-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры сначала избил свою гостью — 37-летнюю женщину, а после нанес ей несколько ударов ножом. От полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте происшествия», — сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что части тела были обнаружены горожанами. Обвиняемый пытался скрыть тело, чтобы избежать наказания. Суд назначил виновному 11 лет тюрьмы в колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что жителя Тарко-Сале приговорили к тюрьме за убийство собутыльника. По данным окружного Следственного комитета, мужчина, пытаясь выгнать гостя, нанес ему два удара в область бедра.