27 февраля 2023
26 февраля 2023
25 февраля 2023

Житель ЯНАО зарезал собутыльника, выгоняя его

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, уголовное дело, преступление, нож, поножовщина, наручники, криминал
Мужчину за убийство приговорили к шести годам лишения свободы Фото:

Жителя Тарко-Сале (ЯНАО) признали виновным в убийстве гостя. Как сообщается на сайте окружного Следственного комитета, после совершенного преступления мужчина пытался скрыть тело.

«В ходе возникшей ссоры, хозяин жилища ножом нанес 40-летнему гостю два удара в область бедра. Потерпевший скончался на месте происшествия от массивной кровопотери. На следующее утро обвиняемый, видя, что его гость не подает признаков жизни, спрятал его тело на балконе», — говорится в сообщении.

Отмечается, что после распития спиртных напитков собственник жилья попросил гостя уйти. Между мужчинами завязался конфликт. В правоохранительные органы о произошедшем сообщили родственники виновного. Суд назначил обвиняемому шесть лет тюрьмы с отбыванием в колонии строгого режима.

Ранее URA.RU рассказывало, что житель Муравленко после пьянки забил гостя кулаками и ушел. Погибшего в квартире нашла родственника обвиняемого.

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Жителя Тарко-Сале (ЯНАО) признали виновным в убийстве гостя. Как сообщается на сайте окружного Следственного комитета, после совершенного преступления мужчина пытался скрыть тело. «В ходе возникшей ссоры, хозяин жилища ножом нанес 40-летнему гостю два удара в область бедра. Потерпевший скончался на месте происшествия от массивной кровопотери. На следующее утро обвиняемый, видя, что его гость не подает признаков жизни, спрятал его тело на балконе», — говорится в сообщении. Отмечается, что после распития спиртных напитков собственник жилья попросил гостя уйти. Между мужчинами завязался конфликт. В правоохранительные органы о произошедшем сообщили родственники виновного. Суд назначил обвиняемому шесть лет тюрьмы с отбыванием в колонии строгого режима. Ранее URA.RU рассказывало, что житель Муравленко после пьянки забил гостя кулаками и ушел. Погибшего в квартире нашла родственника обвиняемого.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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