Житель ЯНАО зарезал собутыльника, выгоняя его

Жителя Тарко-Сале (ЯНАО) признали виновным в убийстве гостя. Как сообщается на сайте окружного Следственного комитета, после совершенного преступления мужчина пытался скрыть тело.
«В ходе возникшей ссоры, хозяин жилища ножом нанес 40-летнему гостю два удара в область бедра. Потерпевший скончался на месте происшествия от массивной кровопотери. На следующее утро обвиняемый, видя, что его гость не подает признаков жизни, спрятал его тело на балконе», — говорится в сообщении.
Отмечается, что после распития спиртных напитков собственник жилья попросил гостя уйти. Между мужчинами завязался конфликт. В правоохранительные органы о произошедшем сообщили родственники виновного. Суд назначил обвиняемому шесть лет тюрьмы с отбыванием в колонии строгого режима.
Ранее URA.RU рассказывало, что житель Муравленко после пьянки забил гостя кулаками и ушел. Погибшего в квартире нашла родственника обвиняемого.
О важных для каждого ямальца событиях — в Telegram-канале «Округ белых ночей». Подпишитесь, жмите на ссылку.