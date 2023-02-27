Житель ЯНАО зарезал собутыльника, выгоняя его

28 февраля 2023 в 10:03 Размер текста - 17 +

Мужчину за убийство приговорили к шести годам лишения свободы Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Жителя Тарко-Сале (ЯНАО) признали виновным в убийстве гостя. Как сообщается на сайте окружного Следственного комитета, после совершенного преступления мужчина пытался скрыть тело. «В ходе возникшей ссоры, хозяин жилища ножом нанес 40-летнему гостю два удара в область бедра. Потерпевший скончался на месте происшествия от массивной кровопотери. На следующее утро обвиняемый, видя, что его гость не подает признаков жизни, спрятал его тело на балконе», — говорится в сообщении. Отмечается, что после распития спиртных напитков собственник жилья попросил гостя уйти. Между мужчинами завязался конфликт. В правоохранительные органы о произошедшем сообщили родственники виновного. Суд назначил обвиняемому шесть лет тюрьмы с отбыванием в колонии строгого режима. Ранее URA.RU рассказывало, что житель Муравленко после пьянки забил гостя кулаками и ушел. Погибшего в квартире нашла родственника обвиняемого.

Жителя Тарко-Сале (ЯНАО) признали виновным в убийстве гостя. Как сообщается на сайте окружного Следственного комитета, после совершенного преступления мужчина пытался скрыть тело. «В ходе возникшей ссоры, хозяин жилища ножом нанес 40-летнему гостю два удара в область бедра. Потерпевший скончался на месте происшествия от массивной кровопотери. На следующее утро обвиняемый, видя, что его гость не подает признаков жизни, спрятал его тело на балконе», — говорится в сообщении. Отмечается, что после распития спиртных напитков собственник жилья попросил гостя уйти. Между мужчинами завязался конфликт. В правоохранительные органы о произошедшем сообщили родственники виновного. Суд назначил обвиняемому шесть лет тюрьмы с отбыванием в колонии строгого режима. Ранее URA.RU рассказывало, что житель Муравленко после пьянки забил гостя кулаками и ушел. Погибшего в квартире нашла родственника обвиняемого.