15 марта 2023

Два человека сгорели в частном доме в Тюменской районе

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в историческом здании по ул. Дзержинского 34. Тюмень, дым, пожар, огонь
Трагедия случилась в селе Салаирка Тюменского района Фото:

Два человека погибли 16 марта при пожаре в частном доме в селе Салаирка Тюменского района. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

«16 марта в 07:49 поступило сообщение о пожаре в жилом доме по адресу: Тюменский район, село Салаирка. На улице Южной горел деревянный одноэтажный дом, площадью 10 на 15 метров. На месте пожара обнаружено двое погибших», — рассказали в ведомстве.

В настоящее время пожар уже потушен. Спасатели разбираются в причинах происшествия.

Ранее агентство писало о крупном пожаре в офисном центре Тюмени. Тогда в результате инцидента погиб один человек.

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Два человека погибли 16 марта при пожаре в частном доме в селе Салаирка Тюменского района. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС. «16 марта в 07:49 поступило сообщение о пожаре в жилом доме по адресу: Тюменский район, село Салаирка. На улице Южной горел деревянный одноэтажный дом, площадью 10 на 15 метров. На месте пожара обнаружено двое погибших», — рассказали в ведомстве. В настоящее время пожар уже потушен. Спасатели разбираются в причинах происшествия. Ранее агентство писало о крупном пожаре в офисном центре Тюмени. Тогда в результате инцидента погиб один человек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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