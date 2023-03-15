Два человека сгорели в частном доме в Тюменской районе

Трагедия случилась в селе Салаирка Тюменского района Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Два человека погибли 16 марта при пожаре в частном доме в селе Салаирка Тюменского района. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

«16 марта в 07:49 поступило сообщение о пожаре в жилом доме по адресу: Тюменский район, село Салаирка. На улице Южной горел деревянный одноэтажный дом, площадью 10 на 15 метров. На месте пожара обнаружено двое погибших», — рассказали в ведомстве.

В настоящее время пожар уже потушен. Спасатели разбираются в причинах происшествия.

Ранее агентство писало о крупном пожаре в офисном центре Тюмени. Тогда в результате инцидента погиб один человек.