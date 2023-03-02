При пожаре в тюменском офисе погиб человек

03 марта 2023 в 14:42 Размер текста - 17 +

Второй пострадавший — травмирован Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В пожаре на улице Чекисов, 34 погиб один человек, второй пострадавший травмирован. Об этом передает пресс-служба МЧС Тюменской области. «Сегодня в Тюмени в 12 часов 32 минуты поступило сообщение о пожаре в арочнике по адресу: г. Тюмень, ул. Чекистов, д. 34. На месте пожара работали 9 единиц техники и 33 сотрудника пожарно-спасательных подразделений областной столицы. Площадь пожара составила 300 квадратных метров. На пожаре один человек травмирован, один погиб — причина пожара устанавливается», — сообщают в ведомстве. Ранее из соцсетей стало известно о возгорании в офисном здании. По данным сервиса 2ГИС в нем находилось пять организаций, среди которых магазин по продаж смазочных материалов. Обстоятельства происшествия выясняются.

В пожаре на улице Чекисов, 34 погиб один человек, второй пострадавший травмирован. Об этом передает пресс-служба МЧС Тюменской области. «Сегодня в Тюмени в 12 часов 32 минуты поступило сообщение о пожаре в арочнике по адресу: г. Тюмень, ул. Чекистов, д. 34. На месте пожара работали 9 единиц техники и 33 сотрудника пожарно-спасательных подразделений областной столицы. Площадь пожара составила 300 квадратных метров. На пожаре один человек травмирован, один погиб — причина пожара устанавливается», — сообщают в ведомстве. Ранее из соцсетей стало известно о возгорании в офисном здании. По данным сервиса 2ГИС в нем находилось пять организаций, среди которых магазин по продаж смазочных материалов. Обстоятельства происшествия выясняются.