15 марта 2023

Курганские коммунисты предлагают исключить из языка слово «волонтер»

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Заседание областной думы. Курган, облдума, закон
Коммунисты выступили против иностранных заимствований в русском языке Фото:

В Кургане партия «Коммунисты России» предлагает заменить слово волонтер на русское «доброволец». Обращение к губернатору Вадиму Шумкову разместил на своей странице «ВКонтакте» депутат гордумы Яков Сидоров.

«Волонтеры впервые появились в 17 веке, в Европе. Это наемники, воевавшие не за жалование, а за разграбление поверженных городов. Это грабители, убийцы и насильники. Вот темная сторона этой западной цивилизации», — написано в тексте письма.

Партия также поддержала принятые поправки в ФЗ «О государственном языке Российской Федерации» и предложила властям региона присоединиться к искоренению заимствований. По мнению коммунистов необходимо на законодательном уровне избавляться от иностранных слов в языке.

Ранее URA.RU писало, что Сидоров предложил начинать заседания городской думы с исполнения гимна РФ. Цель этого мероприятия поддержать патриотические настроения в непростое время.

Обращение к губернатору Вадиму Шумкову разместил на своей странице Яков Сидоров

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В Кургане партия «Коммунисты России» предлагает заменить слово волонтер на русское «доброволец». Обращение к губернатору Вадиму Шумкову разместил на своей странице «ВКонтакте» депутат гордумы Яков Сидоров. «Волонтеры впервые появились в 17 веке, в Европе. Это наемники, воевавшие не за жалование, а за разграбление поверженных городов. Это грабители, убийцы и насильники. Вот темная сторона этой западной цивилизации», — написано в тексте письма. Партия также поддержала принятые поправки в ФЗ «О государственном языке Российской Федерации» и предложила властям региона присоединиться к искоренению заимствований. По мнению коммунистов необходимо на законодательном уровне избавляться от иностранных слов в языке. Ранее URA.RU писало, что Сидоров предложил начинать заседания городской думы с исполнения гимна РФ. Цель этого мероприятия поддержать патриотические настроения в непростое время.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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