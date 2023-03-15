Курганские коммунисты предлагают исключить из языка слово «волонтер»

В Кургане партия «Коммунисты России» предлагает заменить слово волонтер на русское «доброволец». Обращение к губернатору Вадиму Шумкову разместил на своей странице «ВКонтакте» депутат гордумы Яков Сидоров.
«Волонтеры впервые появились в 17 веке, в Европе. Это наемники, воевавшие не за жалование, а за разграбление поверженных городов. Это грабители, убийцы и насильники. Вот темная сторона этой западной цивилизации», — написано в тексте письма.
Партия также поддержала принятые поправки в ФЗ «О государственном языке Российской Федерации» и предложила властям региона присоединиться к искоренению заимствований. По мнению коммунистов необходимо на законодательном уровне избавляться от иностранных слов в языке.
Ранее URA.RU писало, что Сидоров предложил начинать заседания городской думы с исполнения гимна РФ. Цель этого мероприятия поддержать патриотические настроения в непростое время.
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