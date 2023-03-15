Курганские коммунисты предлагают исключить из языка слово «волонтер»

16 марта 2023 в 18:36 Размер текста - 17 +

Коммунисты выступили против иностранных заимствований в русском языке Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане партия «Коммунисты России» предлагает заменить слово волонтер на русское «доброволец». Обращение к губернатору Вадиму Шумкову разместил на своей странице «ВКонтакте» депутат гордумы Яков Сидоров. «Волонтеры впервые появились в 17 веке, в Европе. Это наемники, воевавшие не за жалование, а за разграбление поверженных городов. Это грабители, убийцы и насильники. Вот темная сторона этой западной цивилизации», — написано в тексте письма. Партия также поддержала принятые поправки в ФЗ «О государственном языке Российской Федерации» и предложила властям региона присоединиться к искоренению заимствований. По мнению коммунистов необходимо на законодательном уровне избавляться от иностранных слов в языке. Ранее URA.RU писало, что Сидоров предложил начинать заседания городской думы с исполнения гимна РФ. Цель этого мероприятия поддержать патриотические настроения в непростое время. Обращение к губернатору Вадиму Шумкову разместил на своей странице Яков Сидоров Скрин: страница «ВКонтакте» Якова Сидорова

В Кургане партия «Коммунисты России» предлагает заменить слово волонтер на русское «доброволец». Обращение к губернатору Вадиму Шумкову разместил на своей странице «ВКонтакте» депутат гордумы Яков Сидоров. «Волонтеры впервые появились в 17 веке, в Европе. Это наемники, воевавшие не за жалование, а за разграбление поверженных городов. Это грабители, убийцы и насильники. Вот темная сторона этой западной цивилизации», — написано в тексте письма. Партия также поддержала принятые поправки в ФЗ «О государственном языке Российской Федерации» и предложила властям региона присоединиться к искоренению заимствований. По мнению коммунистов необходимо на законодательном уровне избавляться от иностранных слов в языке. Ранее URA.RU писало, что Сидоров предложил начинать заседания городской думы с исполнения гимна РФ. Цель этого мероприятия поддержать патриотические настроения в непростое время.