В скандальном курганском округе новый глава дал особые поручения подчиненным

С приходом весны увеличились жалобы на дороги Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Глава Целинного округа Курганской области Петр Скоробогатов, недавно заняв пост, решил отреагировать на массовые жалобы людей — дал поручение провести ревизию дорог. Ранее округ успел прослыть скандальным из-за частой смены руководителей. Александр Сытов в начале февраля сложил полномочия по состоянию здоровья, а Людмила Акулова ушла по собственному желанию, не продержавшись и месяц после назначения. Информация о поручении нового руководителя появилась на его странице в соцсетях.

«Земляки, в выходные дни увеличилось количество ваших жалоб на состояние дорог. Весна резко открыла свои и показала все наши огрехи. Перед МКУ Территориальное управление поставил задачу — сегодня выехать, осмотреть все „тонкие“ места, и не только в Заречье. День морозный, но после обеда снег отойдет, и можно будет провести уборку и расчистку», — написал новый глава «ВКонтакте».

В округе также намечен ремент дорог. По информации сайта госзакупок, сейчас открыт конкурс на разработку проекта капитального ремонта дороги Целинное — Казак-Кочердык. Стоимость контракта составляет более 4,5 миллионов рублей. В 2022 году был завершен ремонт трасс Куртамыш-Целинное и Целинное-Шумиха. Кроме этого, запланированы работы на трассе до границы с Челябинской областью.

Ранее URA.RU писало о об одном из скандальных случаев в округе, когда котельные топили зерном вместо угля. В начале февраля сотрудники силовых структур проводили в мэрии округа проверки по контракту о пристрое спортивного зала к школе.