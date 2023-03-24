24 марта 2023
23 марта 2023

В Тюмени продают популярный бар с живой музыкой за 4,4 миллиона рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Антикороновирусная вечеринка Безопасная зона. Бар Salinger. Тюмень., Бар Salinger
Владелец бара поднимает цену на заведения каждый месяц Фото:

В центре Тюмени продают один из известных жителям бар с живой музыкой J.D.Salinger. Объявление опубликовано на площадке Avito. Стоимость заведения — 4,4 миллиона рублей.

«Продам прибыльный бизнес — бар с живой музыкой J.D.Salinger с большой историей и клиентской базой в 25 тысяч гостей. Вся команда, включая управляющего, остается. Срок окупаемости 18 месяцев. Стоимость — 4,4 миллиона рублей», — написано в объявлении.

По словам владельца, за 6 лет работы они с командой создали бизнес модель устойчивую к кризисам, текучке кадров и локдаунам. Бизнес полностью автономен и автоматизирован от системы учета и видео наблюдения до корпоративного университета и мобильного приложения с собственной доставкой. Бар настолько хорош, что владелец предупредил покупателей о необычной акции — цена повышается на 100 тысяч рублей каждый месяц.

Ранее URA.RU писало, что тюменская блогерша Анна Румак за 120 тысяч рублей продает место на теле для рекламной татуировки. Также в своем блоге девушка продала одно место на то, чтобы подписчики смогли с ней выпить. Еще блогерша сумела продать свои ногти на аукционе за пять тысяч рублей.

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В центре Тюмени продают один из известных жителям бар с живой музыкой J.D.Salinger. Объявление опубликовано на площадке Avito. Стоимость заведения — 4,4 миллиона рублей. «Продам прибыльный бизнес — бар с живой музыкой J.D.Salinger с большой историей и клиентской базой в 25 тысяч гостей. Вся команда, включая управляющего, остается. Срок окупаемости 18 месяцев. Стоимость — 4,4 миллиона рублей», — написано в объявлении. По словам владельца, за 6 лет работы они с командой создали бизнес модель устойчивую к кризисам, текучке кадров и локдаунам. Бизнес полностью автономен и автоматизирован от системы учета и видео наблюдения до корпоративного университета и мобильного приложения с собственной доставкой. Бар настолько хорош, что владелец предупредил покупателей о необычной акции — цена повышается на 100 тысяч рублей каждый месяц. Ранее URA.RU писало, что тюменская блогерша Анна Румак за 120 тысяч рублей продает место на теле для рекламной татуировки. Также в своем блоге девушка продала одно место на то, чтобы подписчики смогли с ней выпить. Еще блогерша сумела продать свои ногти на аукционе за пять тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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