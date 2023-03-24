В Тюмени продают популярный бар с живой музыкой за 4,4 миллиона рублей

Владелец бара поднимает цену на заведения каждый месяц Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В центре Тюмени продают один из известных жителям бар с живой музыкой J.D.Salinger. Объявление опубликовано на площадке Avito. Стоимость заведения — 4,4 миллиона рублей.

«Продам прибыльный бизнес — бар с живой музыкой J.D.Salinger с большой историей и клиентской базой в 25 тысяч гостей. Вся команда, включая управляющего, остается. Срок окупаемости 18 месяцев. Стоимость — 4,4 миллиона рублей», — написано в объявлении.

По словам владельца, за 6 лет работы они с командой создали бизнес модель устойчивую к кризисам, текучке кадров и локдаунам. Бизнес полностью автономен и автоматизирован от системы учета и видео наблюдения до корпоративного университета и мобильного приложения с собственной доставкой. Бар настолько хорош, что владелец предупредил покупателей о необычной акции — цена повышается на 100 тысяч рублей каждый месяц.

Ранее URA.RU писало, что тюменская блогерша Анна Румак за 120 тысяч рублей продает место на теле для рекламной татуировки. Также в своем блоге девушка продала одно место на то, чтобы подписчики смогли с ней выпить. Еще блогерша сумела продать свои ногти на аукционе за пять тысяч рублей.