Тюменским силовикам не хватает сотрудников

В тюменскую Госавтоинспекцию требуются сотрудники Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В региональном управлении ГИБДД по Тюменской области не хватает сотрудников. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам.

«В тюменском управлении ГИБДД присутствует такой момент, как текучка кадров. Поэтому было объявлено о наборе новых сотрудников. Требования к соискателям не очень жесткие. Думаю, что вакансии быстро закроют», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.

На официальном сайте УГИБДД по Тюменской области указано, что в ведомство требуются мужчины на должность инспекторов дорожно-патрульной службы. «На должность инспектора дорожно-патрульной службы требуются мужчины в возрасте до 40 лет, с образованием не ниже среднего профессионального (специального). Обязательные условия — гражданство Российской Федерации, отсутствие судимости и лишения права управления транспортным средством за нарушение ПДД, наличие водительского удостоверения категории „В“, военного билета с категорией годности „А“, либо „годен“», — указано на официальном сайте областной Госавтоинспекции.

Ранее URA.RU писало о том, что в исправительные учреждения УФСИН России по Тюменской области требуются десятки сотрудников. Кадровый голод также испытывают тюремные больницы региона.