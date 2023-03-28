В поликлинике Тюмени с пациентов просят деньги за бесплатную прививку

В тюменской поликлинике с пациентов требуют плату за бесплатную прививку от клещевого энцефалита

За прививку от клещей, положенную по полису ОМС, с тюменцев просят почти тысячу рублей Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В поликлинике №12 с тюменцев просят 987 рублей за вакцинацию от клещевого энцефалита, в то время как в других медучреждениях прививку ставят бесплатно. Об этом URA.RU рассказала одна из пациенток.

«Мой зять прикреплен к пятой поликлинике, там ему сказали, что прививка от клещей ставится бесплатно. Но когда я обратилась в свою поликлинику №12, мне сообщили, что за инъекцию придется заплатить. Якобы она бесплатна лишь для льготных групп. При этом зять ни к каким из этих групп не относится», — рассказала URA.RU жительница Тюмени.

Журналист агентства обратился в регистратуры нескольких городских поликлиник. В пятой, семнадцатой и восьмой ему сообщили, что вакцинация от клещевого энцефалита проводится бесплатно, при предъявлении полиса ОМС. Однако в поликлинике №12 действительно озвучили прайс за прививку (запись разговора имеется в распоряжении URA.RU).

«Стоимость вакцинации будет 987 рублей. Бесплатно ставим только пенсионерам и работникам, занимающимся деятельностью в лесах», — сообщили журналисту в регистратуре медучреждения.

Ранее в департаменте здравоохранения Тюменской области URA.RU поясняли, что закупка вакцин против клещевого энцефалита происходит на средства бюджета. В 2023 году власти заказали на 50% больше препарата, чем в 2022-м.

Согласно федеральному закону «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», граждане РФ имеют право на бесплатные профилактические прививки в рамках национального календаря. Клещевой энцефалит входит в этот список, а Тюменская область является эндемичной по данному заболеванию.

URA.RU направило запрос по ситуации в депздрав региона. Ответ ожидается.