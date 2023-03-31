Во Франции указали на страну, способную разрешить конфликт на Украине Китай — единственная страна, способная оказать радикальное влияние на СВО 01 апреля 2023 в 00:05 Размер текста - 17 + Китай назвали единственной страной, способной радикально изменить ход конфликта на Украине Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Во Франции назвали Китай единственной державой, которая способна кардинально поменять ход конфликта между Россией и Украиной. Об этом заявили в Елисейском дворце, уточнив, что во время предстоящего визита в Китай президент Франции Эммануэль Макрон предостережет Пекин от перспектив оказания военной помощи России. «Китай является единственным государством в мире, которое в состоянии иметь немедленное и радикальное влияние на ход конфликта. Если Китай примет это „роковое решение“, оно будет иметь существенный стратегический эффект. Президент Макрон предостережет своего китайского коллегу Си Цзиньпина от последствий решения о военной поддержке России», — уточнили в агентстве « Франс Пресс ». Ранее стало известно, что Макрон и глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель планируют посетить Китай вскоре после визита председателя КНР Си Цзиньпина в Россию. Эммануэль Макрон предложил главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен совместно совершить визит в Пекин. Во Франции назвали Китай единственной державой, которая способна кардинально поменять ход конфликта между Россией и Украиной. Об этом заявили в Елисейском дворце, уточнив, что во время предстоящего визита в Китай президент Франции Эммануэль Макрон предостережет Пекин от перспектив оказания военной помощи России. «Китай является единственным государством в мире, которое в состоянии иметь немедленное и радикальное влияние на ход конфликта. Если Китай примет это „роковое решение“, оно будет иметь существенный стратегический эффект. Президент Макрон предостережет своего китайского коллегу Си Цзиньпина от последствий решения о военной поддержке России», — уточнили в агентстве «Франс Пресс». Ранее стало известно, что Макрон и глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель планируют посетить Китай вскоре после визита председателя КНР Си Цзиньпина в Россию. Эммануэль Макрон предложил главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен совместно совершить визит в Пекин. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям