31 марта 2023

Во Франции указали на страну, способную разрешить конфликт на Украине

Китай — единственная страна, способная оказать радикальное влияние на СВО
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Генеральный консул Китайской Народной Республики в Екатеринбурге Цуй Шаочунь на АО «Макфа». Челябинск, кнр, китай, китайский флаг, дипломатичесий флаг
Китай назвали единственной страной, способной радикально изменить ход конфликта на Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Во Франции назвали Китай единственной державой, которая способна кардинально поменять ход конфликта между Россией и Украиной. Об этом заявили в Елисейском дворце, уточнив, что во время предстоящего визита в Китай президент Франции Эммануэль Макрон предостережет Пекин от перспектив оказания военной помощи России.

«Китай является единственным государством в мире, которое в состоянии иметь немедленное и радикальное влияние на ход конфликта. Если Китай примет это „роковое решение“, оно будет иметь существенный стратегический эффект. Президент Макрон предостережет своего китайского коллегу Си Цзиньпина от последствий решения о военной поддержке России», — уточнили в агентстве «Франс Пресс».

Ранее стало известно, что Макрон и глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель планируют посетить Китай вскоре после визита председателя КНР Си Цзиньпина в Россию. Эммануэль Макрон предложил главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен совместно совершить визит в Пекин.

Больше о происходящем на Украине - в telegram-канале URA.RU. Эксклюзивные заявления и кадры с мест боевых действий от наших собкоров. Присоединяйтесь!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Во Франции назвали Китай единственной державой, которая способна кардинально поменять ход конфликта между Россией и Украиной. Об этом заявили в Елисейском дворце, уточнив, что во время предстоящего визита в Китай президент Франции Эммануэль Макрон предостережет Пекин от перспектив оказания военной помощи России. «Китай является единственным государством в мире, которое в состоянии иметь немедленное и радикальное влияние на ход конфликта. Если Китай примет это „роковое решение“, оно будет иметь существенный стратегический эффект. Президент Макрон предостережет своего китайского коллегу Си Цзиньпина от последствий решения о военной поддержке России», — уточнили в агентстве «Франс Пресс». Ранее стало известно, что Макрон и глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель планируют посетить Китай вскоре после визита председателя КНР Си Цзиньпина в Россию. Эммануэль Макрон предложил главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен совместно совершить визит в Пекин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...