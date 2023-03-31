Во Франции указали на страну, способную разрешить конфликт на Украине

Во Франции назвали Китай единственной державой, которая способна кардинально поменять ход конфликта между Россией и Украиной. Об этом заявили в Елисейском дворце, уточнив, что во время предстоящего визита в Китай президент Франции Эммануэль Макрон предостережет Пекин от перспектив оказания военной помощи России.
«Китай является единственным государством в мире, которое в состоянии иметь немедленное и радикальное влияние на ход конфликта. Если Китай примет это „роковое решение“, оно будет иметь существенный стратегический эффект. Президент Макрон предостережет своего китайского коллегу Си Цзиньпина от последствий решения о военной поддержке России», — уточнили в агентстве «
Ранее стало известно, что Макрон и глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель планируют посетить Китай вскоре после визита председателя КНР Си Цзиньпина в Россию. Эммануэль Макрон предложил главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен совместно совершить визит в Пекин.
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