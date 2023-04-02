В Эстонии раскрыли европейскую схему обмана Украины

Политолог: страны ЕС разработали схему для компенсации денег за отправку вооружения Украине

Украинская власть находится в доле с Евросоюзом, заявил Николай Николаев Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Европейские страны отмывают деньги путем поставок старого и ненужного вооружения Украине. Об этом заявил эстонский политолог Николай Николаев. Таким образом страны получают многомиллионную компенсацию от Европейского фонда за бесплатную утилизацию оружия.

«Из так называемого Европейского фонда мира странам-поставщикам боевой техники и боеприпасов на Украину будет компенсировано 84 процента от их стоимости. <…> Некоторые страны решили, что хоть они поставляют украинцам нечто бывшее в употреблении, компенсацию за это им должны оплатить, как за совершенно новое», — передает слова политолога радио Sputnik.

Он уточнил, что Финляндия, Латвия, Литва, Эстония, Франция и Швейцария на постоянной основе отправляют Украине «оружейный хлам», таким способом бесплатно утилизируя ненужное оружие. Николаев отметил, что Эстония получила компенсацию в виде 134 миллионов евро. Также он предположил, что украинская власть находится в доле, получая свою прибыль с мошеннической схемы.

Ранее британское издание The Telegraph заявило о риске незаконных поставок оружия ВСУ. Основатель Национальный службы баллистической разведки Пол Джейм в статье отметил, что часть огнестрельного оружия попадает через Украину в Великобританию, что грозит всплеском преступности. Адмирал ВМФ США Дэрил Каудл раскритиковал поставки вооружения Украине. По его словам, США нуждаются в этом оружии, но администрация президента США Джо Байдена упорно отправляет его украинским военным.