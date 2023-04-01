The Telegraph: в Британии оценили риски незаконных поставок оружия ВСУ

Часть огнестрельного оружия, которое попадает на Украину без регистрации, в конечном счете попадет в Великобританию, что грозит всплеском организованной преступности. Так считает основатель Национальный службы баллистической разведки Пол Джейм.
«В большинстве уличных перестрелок, особенно среди молодых банд, используется переделанное в огнестрельное пневматическое оружие или ранее списанное вооружение. […] Риск подобного развития событий на Украине из-за количества поставляемого и, вероятно, незарегистрированного оружия если не больше, то как минимум сопоставим», — сообщил Пол Джейм изданию The Telegraph.
Ранее глава Национального агентства по борьбе с преступностью в Великобритании Грэм Биггар уже предупреждал об угрозе из-за поставок оружия на Украину. По его словам, в конце любого конфликта остаются излишки оружия, которые попадают в руки преступников или террористов. По данным американского телеканала CBS, около 70% поставляемых Киеву вооружений не попадают на фронт.
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Часть огнестрельного оружия, которое попадает на Украину без регистрации, в конечном счете попадет в Великобританию, что грозит всплеском организованной преступности. Так считает основатель Национальный службы баллистической разведки Пол Джейм. «В большинстве уличных перестрелок, особенно среди молодых банд, используется переделанное в огнестрельное пневматическое оружие или ранее списанное вооружение. […] Риск подобного развития событий на Украине из-за количества поставляемого и, вероятно, незарегистрированного оружия если не больше, то как минимум сопоставим», — сообщил Пол Джейм изданию The Telegraph. Ранее глава Национального агентства по борьбе с преступностью в Великобритании Грэм Биггар уже предупреждал об угрозе из-за поставок оружия на Украину. По его словам, в конце любого конфликта остаются излишки оружия, которые попадают в руки преступников или террористов. По данным американского телеканала CBS, около 70% поставляемых Киеву вооружений не попадают на фронт.