01 апреля 2023

The Telegraph: в Британии оценили риски незаконных поставок оружия ВСУ

The Telegraph: оружие с Украины попадет в Великобританию и вызовет всплеск преступности
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Учения СОБР и кинологической службы таможни на территории Белоярского района. Свердловская область, силовики, бронежилет, автомат, разгрузка, антитеррор, огнестрельное оружие, собр, спецназ, задержание, кто, контр-террористическая операция, специальный отряд быстрого реагирования
В Великобритании опасаются, что оружие с Украины попадет в руки британских преступных группировок Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Часть огнестрельного оружия, которое попадает на Украину без регистрации, в конечном счете попадет в Великобританию, что грозит всплеском организованной преступности. Так считает основатель Национальный службы баллистической разведки Пол Джейм.

«В большинстве уличных перестрелок, особенно среди молодых банд, используется переделанное в огнестрельное пневматическое оружие или ранее списанное вооружение. […] Риск подобного развития событий на Украине из-за количества поставляемого и, вероятно, незарегистрированного оружия если не больше, то как минимум сопоставим», — сообщил Пол Джейм изданию The Telegraph.

Ранее глава Национального агентства по борьбе с преступностью в Великобритании Грэм Биггар уже предупреждал об угрозе из-за поставок оружия на Украину. По его словам, в конце любого конфликта остаются излишки оружия, которые попадают в руки преступников или террористов. По данным американского телеканала CBS, около 70% поставляемых Киеву вооружений не попадают на фронт.

Больше о происходящем на Украине - в telegram-канале URA.RU. Эксклюзивные заявления и кадры с мест боевых действий от наших собкоров. Присоединяйтесь!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Часть огнестрельного оружия, которое попадает на Украину без регистрации, в конечном счете попадет в Великобританию, что грозит всплеском организованной преступности. Так считает основатель Национальный службы баллистической разведки Пол Джейм. «В большинстве уличных перестрелок, особенно среди молодых банд, используется переделанное в огнестрельное пневматическое оружие или ранее списанное вооружение. […] Риск подобного развития событий на Украине из-за количества поставляемого и, вероятно, незарегистрированного оружия если не больше, то как минимум сопоставим», — сообщил Пол Джейм изданию The Telegraph. Ранее глава Национального агентства по борьбе с преступностью в Великобритании Грэм Биггар уже предупреждал об угрозе из-за поставок оружия на Украину. По его словам, в конце любого конфликта остаются излишки оружия, которые попадают в руки преступников или террористов. По данным американского телеканала CBS, около 70% поставляемых Киеву вооружений не попадают на фронт.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...