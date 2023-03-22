22 марта 2023

Президент Чехии Павел признал, что страна исчерпала возможности поддерживать ВСУ

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Колонна военной техники в районе Запорожской области. Запорожская область, военные, танк, сво
У Чехии не осталось возможностей помощи Украине, сказал Петр Павел Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Чехия максимально помогла Украине поставками оружия и новых возможностей для дальнейшей военной помощи у страны не осталось. Об этом заявил президент Чехии Петр Павел.

«Чехия помогла Украине с поставками оружия, как могла, но у нее больше нет для этого возможностей», — передает слова Павела немецкая газета Süddeutsche Zeitung. Он отметил, что у Чехии есть возможности в сфере противовоздушной обороны. При этом с производством боеприпасов могут возникнуть проблемы из-за нехватки рабочей силы при нынешнем очень низком уровне безработицы. В качестве выхода из ситуации чешский президент предложил привлекать рабочих с Украины.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине с целью защиты мирного населения Донбасса. С тех пор страны Запада активно оказывают поддержку Киеву и вводят санкции. Премьер-министр Чешской Республики Петр Фиала поддерживал в этом соседние страны и заявлял, что борьба Украины с Россией — это борьба всей Европы. По его мнению, Украина не справится с противостоянием без помощи Запада. В конце прошлого года Чехия планировала наладить производство беспилотников для ВСУ, рассказал советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский. Он также подчеркнул, что для производства беспилотников украинцев нанимают прямо в Чехии.

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Чехия максимально помогла Украине поставками оружия и новых возможностей для дальнейшей военной помощи у страны не осталось. Об этом заявил президент Чехии Петр Павел. «Чехия помогла Украине с поставками оружия, как могла, но у нее больше нет для этого возможностей», — передает слова Павела немецкая газета Süddeutsche Zeitung. Он отметил, что у Чехии есть возможности в сфере противовоздушной обороны. При этом с производством боеприпасов могут возникнуть проблемы из-за нехватки рабочей силы при нынешнем очень низком уровне безработицы. В качестве выхода из ситуации чешский президент предложил привлекать рабочих с Украины. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине с целью защиты мирного населения Донбасса. С тех пор страны Запада активно оказывают поддержку Киеву и вводят санкции. Премьер-министр Чешской Республики Петр Фиала поддерживал в этом соседние страны и заявлял, что борьба Украины с Россией — это борьба всей Европы. По его мнению, Украина не справится с противостоянием без помощи Запада. В конце прошлого года Чехия планировала наладить производство беспилотников для ВСУ, рассказал советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский. Он также подчеркнул, что для производства беспилотников украинцев нанимают прямо в Чехии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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