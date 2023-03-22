Президент Чехии Павел признал, что страна исчерпала возможности поддерживать ВСУ

23 марта 2023 в 05:34 Размер текста - 17 +

У Чехии не осталось возможностей помощи Украине, сказал Петр Павел Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Чехия максимально помогла Украине поставками оружия и новых возможностей для дальнейшей военной помощи у страны не осталось. Об этом заявил президент Чехии Петр Павел. «Чехия помогла Украине с поставками оружия, как могла, но у нее больше нет для этого возможностей», — передает слова Павела немецкая газета Süddeutsche Zeitung. Он отметил, что у Чехии есть возможности в сфере противовоздушной обороны. При этом с производством боеприпасов могут возникнуть проблемы из-за нехватки рабочей силы при нынешнем очень низком уровне безработицы. В качестве выхода из ситуации чешский президент предложил привлекать рабочих с Украины. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине с целью защиты мирного населения Донбасса. С тех пор страны Запада активно оказывают поддержку Киеву и вводят санкции. Премьер-министр Чешской Республики Петр Фиала поддерживал в этом соседние страны и заявлял, что борьба Украины с Россией — это борьба всей Европы. По его мнению, Украина не справится с противостоянием без помощи Запада. В конце прошлого года Чехия планировала наладить производство беспилотников для ВСУ, рассказал советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский. Он также подчеркнул, что для производства беспилотников украинцев нанимают прямо в Чехии.

Чехия максимально помогла Украине поставками оружия и новых возможностей для дальнейшей военной помощи у страны не осталось. Об этом заявил президент Чехии Петр Павел. «Чехия помогла Украине с поставками оружия, как могла, но у нее больше нет для этого возможностей», — передает слова Павела немецкая газета Süddeutsche Zeitung. Он отметил, что у Чехии есть возможности в сфере противовоздушной обороны. При этом с производством боеприпасов могут возникнуть проблемы из-за нехватки рабочей силы при нынешнем очень низком уровне безработицы. В качестве выхода из ситуации чешский президент предложил привлекать рабочих с Украины. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине с целью защиты мирного населения Донбасса. С тех пор страны Запада активно оказывают поддержку Киеву и вводят санкции. Премьер-министр Чешской Республики Петр Фиала поддерживал в этом соседние страны и заявлял, что борьба Украины с Россией — это борьба всей Европы. По его мнению, Украина не справится с противостоянием без помощи Запада. В конце прошлого года Чехия планировала наладить производство беспилотников для ВСУ, рассказал советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский. Он также подчеркнул, что для производства беспилотников украинцев нанимают прямо в Чехии.