03 апреля 2023
02 апреля 2023

В ЯНАО закрыли самый протяженный зимник

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. ЯНАО , зима, трасса, зимник
Зимник Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале закрыт для всех видов транспорта с 4 апреля Фото:

В ЯНАО закрыли движение по самому протяженному зимнику округа Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале для всех видов транспорта. Об этом сообщает пресс-служба регионального департамента транспорта и дорожного хозяйства.

«04.04.2023 с 20-45 закрыт зимник Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале для всех видов транспортных средств», — сообщила пресс-служба Дептранса в telegram-канале «Дороги и транспорт Ямала». На какой период закрыли зимнюю автодорогу не уточняется.

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В ЯНАО закрыли движение по самому протяженному зимнику округа Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале для всех видов транспорта. Об этом сообщает пресс-служба регионального департамента транспорта и дорожного хозяйства. «04.04.2023 с 20-45 закрыт зимник Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале для всех видов транспортных средств», — сообщила пресс-служба Дептранса в telegram-канале «Дороги и транспорт Ямала». На какой период закрыли зимнюю автодорогу не уточняется.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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