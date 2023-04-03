В ЯНАО закрыли самый протяженный зимник

Зимник Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале закрыт для всех видов транспорта с 4 апреля
В ЯНАО закрыли движение по самому протяженному зимнику округа Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале для всех видов транспорта. Об этом сообщает пресс-служба регионального департамента транспорта и дорожного хозяйства.
«04.04.2023 с 20-45 закрыт зимник Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале для всех видов транспортных средств», — сообщила пресс-служба Дептранса в telegram-канале «Дороги и транспорт Ямала». На какой период закрыли зимнюю автодорогу не уточняется.
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