В ЯНАО закрыли самый протяженный зимник

04 апреля 2023 в 22:14 Размер текста - 17 +

Зимник Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале закрыт для всех видов транспорта с 4 апреля Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU В ЯНАО закрыли движение по самому протяженному зимнику округа Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале для всех видов транспорта. Об этом сообщает пресс-служба регионального департамента транспорта и дорожного хозяйства. «04.04.2023 с 20-45 закрыт зимник Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале для всех видов транспортных средств», — сообщила пресс-служба Дептранса в telegram-канале «Дороги и транспорт Ямала». На какой период закрыли зимнюю автодорогу не уточняется.

В ЯНАО закрыли движение по самому протяженному зимнику округа Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале для всех видов транспорта. Об этом сообщает пресс-служба регионального департамента транспорта и дорожного хозяйства. «04.04.2023 с 20-45 закрыт зимник Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале для всех видов транспортных средств», — сообщила пресс-служба Дептранса в telegram-канале «Дороги и транспорт Ямала». На какой период закрыли зимнюю автодорогу не уточняется.