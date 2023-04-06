Жительница ЯНАО стала участницей «Поле Чудес»

Жительница Салехарда (ЯНАО) Валерия Терещенко приняла участив в шоу «Поле чудес». Как рассказали в пресс-службе муниципалитета, девушке удалось лично пообщаться с ведущим телепередачи Леонидом Якубовичем.
«Жительница Салехарда попала на „Поле Чудес“. Валерия Терещенко стала участником популярной телепередачи и смогла лично поговорить с Леонидом Якубовичем», — говорится в сообщении.
Участница представляла два города — Салехард и Лабытнанги. Она вручила ведущему презенты, которые передал мэр города Алексей Титовский — северные деликатесы и символ Салехарда, игрушечную чернобурую лисицу.
Ранее на «Поле чудес» выступал житель поселка Харп. Он также привез с собой северные сувениры. Ямалец выиграл пылесос, набор инструментов и пароварку.
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