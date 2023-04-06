06 апреля 2023
05 апреля 2023

Жительница ЯНАО стала участницей «Поле Чудес»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Кинофестиваль "Дух огня". Красная дорожка и закрытие. Ханты-Мансийск , якубович леонид
Жительнице Салехарда удалось лично пообщаться с Леонидом Якубовичем Фото:

Жительница Салехарда (ЯНАО) Валерия Терещенко приняла участив в шоу «Поле чудес». Как рассказали в пресс-службе муниципалитета, девушке удалось лично пообщаться с ведущим телепередачи Леонидом Якубовичем.

«Жительница Салехарда попала на „Поле Чудес“. Валерия Терещенко стала участником популярной телепередачи и смогла лично поговорить с Леонидом Якубовичем», — говорится в сообщении.

Участница представляла два города — Салехард и Лабытнанги. Она вручила ведущему презенты, которые передал мэр города Алексей Титовский — северные деликатесы и символ Салехарда, игрушечную чернобурую лисицу.

Ранее на «Поле чудес» выступал житель поселка Харп. Он также привез с собой северные сувениры. Ямалец выиграл пылесос, набор инструментов и пароварку.

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Жительница Салехарда (ЯНАО) Валерия Терещенко приняла участив в шоу «Поле чудес». Как рассказали в пресс-службе муниципалитета, девушке удалось лично пообщаться с ведущим телепередачи Леонидом Якубовичем. «Жительница Салехарда попала на „Поле Чудес“. Валерия Терещенко стала участником популярной телепередачи и смогла лично поговорить с Леонидом Якубовичем», — говорится в сообщении. Участница представляла два города — Салехард и Лабытнанги. Она вручила ведущему презенты, которые передал мэр города Алексей Титовский — северные деликатесы и символ Салехарда, игрушечную чернобурую лисицу. Ранее на «Поле чудес» выступал житель поселка Харп. Он также привез с собой северные сувениры. Ямалец выиграл пылесос, набор инструментов и пароварку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...