Жительница ЯНАО стала участницей «Поле Чудес»

07 апреля 2023 в 10:49 Размер текста - 17 +

Жительнице Салехарда удалось лично пообщаться с Леонидом Якубовичем Фото: Александр Елизаров © URA.RU Жительница Салехарда (ЯНАО) Валерия Терещенко приняла участив в шоу «Поле чудес». Как рассказали в пресс-службе муниципалитета, девушке удалось лично пообщаться с ведущим телепередачи Леонидом Якубовичем. «Жительница Салехарда попала на „Поле Чудес“. Валерия Терещенко стала участником популярной телепередачи и смогла лично поговорить с Леонидом Якубовичем», — говорится в сообщении. Участница представляла два города — Салехард и Лабытнанги. Она вручила ведущему презенты, которые передал мэр города Алексей Титовский — северные деликатесы и символ Салехарда, игрушечную чернобурую лисицу. Ранее на «Поле чудес» выступал житель поселка Харп. Он также привез с собой северные сувениры. Ямалец выиграл пылесос, набор инструментов и пароварку.

Жительница Салехарда (ЯНАО) Валерия Терещенко приняла участив в шоу «Поле чудес». Как рассказали в пресс-службе муниципалитета, девушке удалось лично пообщаться с ведущим телепередачи Леонидом Якубовичем. «Жительница Салехарда попала на „Поле Чудес“. Валерия Терещенко стала участником популярной телепередачи и смогла лично поговорить с Леонидом Якубовичем», — говорится в сообщении. Участница представляла два города — Салехард и Лабытнанги. Она вручила ведущему презенты, которые передал мэр города Алексей Титовский — северные деликатесы и символ Салехарда, игрушечную чернобурую лисицу. Ранее на «Поле чудес» выступал житель поселка Харп. Он также привез с собой северные сувениры. Ямалец выиграл пылесос, набор инструментов и пароварку.