В Тюмень 8 апреля вернется теплая погода

07 апреля 2023 в 14:12 Размер текста - 17 +

Температура воздуха повысится, но ветер не утихнет Фото: Денис Моргунов © URA.RU В выходные, 8 и 9 апреля, в Тюмень вернется теплая погода, но ветер не ослабнет. Такой прогноз на ближайшие выходные дает сервис Gismeteo. «В субботу, 8 апреля, будет солнечно, температура воздуха поднимется до 8 градусов, однако сила ветра будет составлять около 10 м/с. К воскресенью потеплеет до +13 градусов, сила ветра останется прежней, а день будет облачным», — сообщает сайт метеослужбы. По прогнозу Gismeteo, плюсовая температура и облачность сохранятся в Тюмени всю следующую неделю. К четвергу возможен дождь, а скорость ветра может повыситься до 13 м/с.

В выходные, 8 и 9 апреля, в Тюмень вернется теплая погода, но ветер не ослабнет. Такой прогноз на ближайшие выходные дает сервис Gismeteo. «В субботу, 8 апреля, будет солнечно, температура воздуха поднимется до 8 градусов, однако сила ветра будет составлять около 10 м/с. К воскресенью потеплеет до +13 градусов, сила ветра останется прежней, а день будет облачным», — сообщает сайт метеослужбы. По прогнозу Gismeteo, плюсовая температура и облачность сохранятся в Тюмени всю следующую неделю. К четвергу возможен дождь, а скорость ветра может повыситься до 13 м/с.