06 апреля 2023
05 апреля 2023

В Тюмень 8 апреля вернется теплая погода

© Служба новостей «URA.RU»
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Изоляция. Тюмень., скамейка, велосипед, весна
Температура воздуха повысится, но ветер не утихнет Фото:

В выходные, 8 и 9 апреля, в Тюмень вернется теплая погода, но ветер не ослабнет. Такой прогноз на ближайшие выходные дает сервис Gismeteo.

«В субботу, 8 апреля, будет солнечно, температура воздуха поднимется до 8 градусов, однако сила ветра будет составлять около 10 м/с. К воскресенью потеплеет до +13 градусов, сила ветра останется прежней, а день будет облачным», — сообщает сайт метеослужбы.

По прогнозу Gismeteo, плюсовая температура и облачность сохранятся в Тюмени всю следующую неделю. К четвергу возможен дождь, а скорость ветра может повыситься до 13 м/с.

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В выходные, 8 и 9 апреля, в Тюмень вернется теплая погода, но ветер не ослабнет. Такой прогноз на ближайшие выходные дает сервис Gismeteo. «В субботу, 8 апреля, будет солнечно, температура воздуха поднимется до 8 градусов, однако сила ветра будет составлять около 10 м/с. К воскресенью потеплеет до +13 градусов, сила ветра останется прежней, а день будет облачным», — сообщает сайт метеослужбы. По прогнозу Gismeteo, плюсовая температура и облачность сохранятся в Тюмени всю следующую неделю. К четвергу возможен дождь, а скорость ветра может повыситься до 13 м/с.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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