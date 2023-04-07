Глава оборонного комитета Совфеда предположил, когда Киев пойдет в наступление

Сенатор Бондарев: ВСУ постараются пойти в наступление в период с мая по октябрь
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В Совфеде спрогнозировали, когда Киев может пойти в наступление Фото:

Киев может пойти в наступление в период с мая по октябрь. Об этом рассказал глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев.

«Украинцы будут стараться активизировать наступление в период с мая по октябрь, пока их техника может быть хоть как-то эффективна», — написал Бондарев в своем telegram-канале. По его словам, выжидательная позиция украинских войск «связана с тем, что западная военная техника не приспособлена воевать в „некомфортных“ для себя условиях при распутице».

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что наступление ВСУ на Россию начнется в ближайшие недели. В Кремле ответили на слова Блинкена, там заявили, что его слова являются основанием «тщательного отслеживания наших военных», передает RT.

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Киев может пойти в наступление в период с мая по октябрь. Об этом рассказал глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев. «Украинцы будут стараться активизировать наступление в период с мая по октябрь, пока их техника может быть хоть как-то эффективна», — написал Бондарев в своем telegram-канале. По его словам, выжидательная позиция украинских войск «связана с тем, что западная военная техника не приспособлена воевать в „некомфортных“ для себя условиях при распутице». Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что наступление ВСУ на Россию начнется в ближайшие недели. В Кремле ответили на слова Блинкена, там заявили, что его слова являются основанием «тщательного отслеживания наших военных», передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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