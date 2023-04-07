Глава оборонного комитета Совфеда предположил, когда Киев пойдет в наступление

Киев может пойти в наступление в период с мая по октябрь. Об этом рассказал глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев.
«Украинцы будут стараться активизировать наступление в период с мая по октябрь, пока их техника может быть хоть как-то эффективна», — написал Бондарев в своем telegram-канале. По его словам, выжидательная позиция украинских войск «связана с тем, что западная военная техника не приспособлена воевать в „некомфортных“ для себя условиях при распутице».
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что наступление ВСУ на Россию начнется в ближайшие недели. В Кремле ответили на слова Блинкена, там заявили, что его слова являются основанием «тщательного отслеживания наших военных», передает RT.
Киев может пойти в наступление в период с мая по октябрь. Об этом рассказал глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев. «Украинцы будут стараться активизировать наступление в период с мая по октябрь, пока их техника может быть хоть как-то эффективна», — написал Бондарев в своем telegram-канале. По его словам, выжидательная позиция украинских войск «связана с тем, что западная военная техника не приспособлена воевать в „некомфортных“ для себя условиях при распутице». Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что наступление ВСУ на Россию начнется в ближайшие недели. В Кремле ответили на слова Блинкена, там заявили, что его слова являются основанием «тщательного отслеживания наших военных», передает RT.