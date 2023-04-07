07 апреля 2023

В Кургане семья судилась с властями из-за квартиры ликвидированного завода

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по уголовному делу МУП "Прометей". Курган, уголовное дело, судебное заседание, судья, суд, том дела
В суде ответчики выступили со встречным иском к администрации Фото:

Администрация Кургана в суде пыталась доказать, что у семьи с двумя малолетними детьми нет права проживать в квартире ликвидированного в 2004 году АО «Племзавод «Черемушки», а жилплощадь является объектом муниципальной собственности. С этим решением курганцы не согласились и выдвинули встречный иск, указано в материалах дела.

«В судебном заседании представитель администрации Кургана (ответчика по встречному иску) <…> на исковых требованиях настаивала, с встречными исковыми требованиями не согласилась, просила отказать. Ответчик (истец по встречному иску) ФИО1 с исковыми требованиями не согласилась, настаивала на встречных требованиях», — указано в документе, опубликованном на сайте Курганского горсуда.

При вынесении решения суд учел, что квартира досталась родственнику ФИО1 из-за трудовых отношений с племзаводом, остальные — вселены в качестве членов семьи. При этом жильцы регулярно оплачивают коммунальные услуги и несут бремя содержания. По итогу слушаний в исковых требованиях администрации было отказано, а семью признали законно проживающей в квартире.

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Администрация Кургана в суде пыталась доказать, что у семьи с двумя малолетними детьми нет права проживать в квартире ликвидированного в 2004 году АО «Племзавод «Черемушки», а жилплощадь является объектом муниципальной собственности. С этим решением курганцы не согласились и выдвинули встречный иск, указано в материалах дела. «В судебном заседании представитель администрации Кургана (ответчика по встречному иску) <…> на исковых требованиях настаивала, с встречными исковыми требованиями не согласилась, просила отказать. Ответчик (истец по встречному иску) ФИО1 с исковыми требованиями не согласилась, настаивала на встречных требованиях», — указано в документе, опубликованном на сайте Курганского горсуда. При вынесении решения суд учел, что квартира досталась родственнику ФИО1 из-за трудовых отношений с племзаводом, остальные — вселены в качестве членов семьи. При этом жильцы регулярно оплачивают коммунальные услуги и несут бремя содержания. По итогу слушаний в исковых требованиях администрации было отказано, а семью признали законно проживающей в квартире.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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