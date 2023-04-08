С молодым человеком и его опекуном проведена профилактическая беседа Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Тобольске несколько дней подряд по улице разгуливал мужчина с игрушечным пистолетом и пугал жителей города. Об этом написали очевидцы в социальных сетях.

«Мужчина разгуливал по Тобольску с пистолетом. Полиция города задержала парня и доставила в отдел полиции. Пистолет оказался игрушечным. С молодым человеком и его опекуном была проведена профилактическая беседа», — сообщила пресс-служба МВД Тобольска представителям telegram-канала «Главное Тобольск».

Ранее два судимых жителя Тюмени при помощи игрушечного пистолета ограбили граждан одной из стран ближнего зарубежья. Подозреваемые распивали алкоголь в одном из тюменских дворов и, когда спиртное закончились, решили раздобыть на него деньги. Угрожая ножом и игрушечным пистолетом, подозреваемые завладели мобильным телефоном потерпевших. Им грозит до 12 лет лишения свободы и штраф в размере до одного миллиона рублей по статье «Разбой».

Видео: взято из telegram-канала «Главное Тобольск»