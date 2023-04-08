08 апреля 2023
07 апреля 2023

В Тюменской области парень пугал жителей города игрушечным пистолетом. Видео

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Соревнования сотрудников спецназа ФСИН. Свердловская область, Первоуральск, пистолет, стрельба, пм, обойма, пистолет макарова, стрелковая подготовка, огневая
С молодым человеком и его опекуном проведена профилактическая беседа Фото:

В Тобольске несколько дней подряд по улице разгуливал мужчина с игрушечным пистолетом и пугал жителей города. Об этом написали очевидцы в социальных сетях.

«Мужчина разгуливал по Тобольску с пистолетом. Полиция города задержала парня и доставила в отдел полиции. Пистолет оказался игрушечным. С молодым человеком и его опекуном была проведена профилактическая беседа», — сообщила пресс-служба МВД Тобольска представителям telegram-канала «Главное Тобольск».

Ранее два судимых жителя Тюмени при помощи игрушечного пистолета ограбили граждан одной из стран ближнего зарубежья. Подозреваемые распивали алкоголь в одном из тюменских дворов и, когда спиртное закончились, решили раздобыть на него деньги. Угрожая ножом и игрушечным пистолетом, подозреваемые завладели мобильным телефоном потерпевших. Им грозит до 12 лет лишения свободы и штраф в размере до одного миллиона рублей по статье «Разбой».

Видео: взято из telegram-канала «Главное Тобольск»

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В Тобольске несколько дней подряд по улице разгуливал мужчина с игрушечным пистолетом и пугал жителей города. Об этом написали очевидцы в социальных сетях. «Мужчина разгуливал по Тобольску с пистолетом. Полиция города задержала парня и доставила в отдел полиции. Пистолет оказался игрушечным. С молодым человеком и его опекуном была проведена профилактическая беседа», — сообщила пресс-служба МВД Тобольска представителям telegram-канала «Главное Тобольск». Ранее два судимых жителя Тюмени при помощи игрушечного пистолета ограбили граждан одной из стран ближнего зарубежья. Подозреваемые распивали алкоголь в одном из тюменских дворов и, когда спиртное закончились, решили раздобыть на него деньги. Угрожая ножом и игрушечным пистолетом, подозреваемые завладели мобильным телефоном потерпевших. Им грозит до 12 лет лишения свободы и штраф в размере до одного миллиона рублей по статье «Разбой». Видео: взято из telegram-канала «Главное Тобольск»
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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