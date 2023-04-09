Тюменские силовики набирают сотрудников через интернет

10 апреля 2023 в 13:55 Размер текста - 17 +

УФСИН России по Тюменской области разместил информацию о вакансиях на портале hh.ru Фото: Сергей Русанов © URA.RU УФСИН России по Тюменской области разместил информацию о вакансиях на портале по поиску работы hh.ru. На сайте, в частности, указано, что в ФКУ ЛИУ-19 требуются техник связи и вооружения, инструктор-кинолог кинологической группы отдела охраны и заведующий столовой. «ФKУ ЛИУ-19 УФCИH Роcсии по Тюменской области, г. Тюмени пpиглашaет нa службу в угoлoвнo-испoлнитeльную cиcтeму РФ. Открытые вакансии: слесарь котельной, водитель, инспектор социального учета, заведующий столовой, инструктор-кинолог кинологической группы отдела охраны, техник связи и вооружения, младший инспектор отдела безопасности, младший инспектор отдела охраны», — указано на портале hh.ru. Соискателям предлагают зарплату от 18 до 55 тысяч рублей, уровень которой зависит от утвержденной должности. Также сотрудникам будут предоставлены все льготы, положенные сотрудникам системы УФСИН. По данным источника URA.RU, близкого к правоохранительным структурам, тюменские силовики столкнулись с дефицитом кадров на фоне увольнений сотрудников. «Речь идет о правоохранительной системе региона в целом. Сотрудники со стажем уходят на заслуженный отдых. А „молодые“ — не выдерживают нагрузки и увольняются. Отсюда — дефицит кадров», — добавил инсайдер URA.RU. Ранее агентство писало о том, что в управлении ГИБДД по Тюменской области не хватает сотрудников. Региональной Госавтоинспекции, в частности, требуются инспекторы дорожно-патрульной службы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

УФСИН России по Тюменской области разместил информацию о вакансиях на портале по поиску работы hh.ru. На сайте, в частности, указано, что в ФКУ ЛИУ-19 требуются техник связи и вооружения, инструктор-кинолог кинологической группы отдела охраны и заведующий столовой. «ФKУ ЛИУ-19 УФCИH Роcсии по Тюменской области, г. Тюмени пpиглашaет нa службу в угoлoвнo-испoлнитeльную cиcтeму РФ. Открытые вакансии: слесарь котельной, водитель, инспектор социального учета, заведующий столовой, инструктор-кинолог кинологической группы отдела охраны, техник связи и вооружения, младший инспектор отдела безопасности, младший инспектор отдела охраны», — указано на портале hh.ru. Соискателям предлагают зарплату от 18 до 55 тысяч рублей, уровень которой зависит от утвержденной должности. Также сотрудникам будут предоставлены все льготы, положенные сотрудникам системы УФСИН. По данным источника URA.RU, близкого к правоохранительным структурам, тюменские силовики столкнулись с дефицитом кадров на фоне увольнений сотрудников. «Речь идет о правоохранительной системе региона в целом. Сотрудники со стажем уходят на заслуженный отдых. А „молодые“ — не выдерживают нагрузки и увольняются. Отсюда — дефицит кадров», — добавил инсайдер URA.RU. Ранее агентство писало о том, что в управлении ГИБДД по Тюменской области не хватает сотрудников. Региональной Госавтоинспекции, в частности, требуются инспекторы дорожно-патрульной службы.