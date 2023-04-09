09 апреля 2023
08 апреля 2023

Суд вынес приговор тюменке, избившей знакомого скалкой

© Служба новостей «URA.RU»
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Женщина ответила мужчине, который ее ударил Фото:

Заводоуковский районный суд (Тюменская область) приговорил местную жительницу к году условного лишения свобода за то, что она избила знакомого скалкой. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе судебной системы региона. В результате инцидента пострадавший получил травмы средней тяжести.

По информации суда, женщина находилась одна дома с ребенком, когда к ней пришел пьяный знакомый. «Потом хозяйка потребовала гостя уйти, но он отказался, тогда она стала его выгонять. Когда они находились в сенях дома, потерпевший стал выражаться в ее адрес грубой нецензурной бранью, а также нанес рукой удар по лицу. После чего женщина взяла деревянную скалку и нанесла потерпевшему несколько ударов по рукам, ногам и телу», — рассказали в пресс-службе подробности преступления.

Женщина была признана виновной в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия (п. «з» ч. 2 ст. 112 УК РФ). Помимо условного срока, суд приговорил ее к принудительному наблюдению и лечению у врача-психиатра в амбулаторных условиях.

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Заводоуковский районный суд (Тюменская область) приговорил местную жительницу к году условного лишения свобода за то, что она избила знакомого скалкой. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе судебной системы региона. В результате инцидента пострадавший получил травмы средней тяжести. По информации суда, женщина находилась одна дома с ребенком, когда к ней пришел пьяный знакомый. «Потом хозяйка потребовала гостя уйти, но он отказался, тогда она стала его выгонять. Когда они находились в сенях дома, потерпевший стал выражаться в ее адрес грубой нецензурной бранью, а также нанес рукой удар по лицу. После чего женщина взяла деревянную скалку и нанесла потерпевшему несколько ударов по рукам, ногам и телу», — рассказали в пресс-службе подробности преступления. Женщина была признана виновной в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия (п. «з» ч. 2 ст. 112 УК РФ). Помимо условного срока, суд приговорил ее к принудительному наблюдению и лечению у врача-психиатра в амбулаторных условиях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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