Суд вынес приговор тюменке, избившей знакомого скалкой

Женщина ответила мужчине, который ее ударил Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Заводоуковский районный суд (Тюменская область) приговорил местную жительницу к году условного лишения свобода за то, что она избила знакомого скалкой. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе судебной системы региона. В результате инцидента пострадавший получил травмы средней тяжести.

По информации суда, женщина находилась одна дома с ребенком, когда к ней пришел пьяный знакомый. «Потом хозяйка потребовала гостя уйти, но он отказался, тогда она стала его выгонять. Когда они находились в сенях дома, потерпевший стал выражаться в ее адрес грубой нецензурной бранью, а также нанес рукой удар по лицу. После чего женщина взяла деревянную скалку и нанесла потерпевшему несколько ударов по рукам, ногам и телу», — рассказали в пресс-службе подробности преступления.

Женщина была признана виновной в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия (п. «з» ч. 2 ст. 112 УК РФ). Помимо условного срока, суд приговорил ее к принудительному наблюдению и лечению у врача-психиатра в амбулаторных условиях.