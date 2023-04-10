10 апреля 2023
09 апреля 2023

Важный для коренного населения ЯНАО закон примут заочно

Голосование депутатов заксобрания ЯНАО по законопроекту об охоте перенесли в онлайн-формат
© Служба новостей «URA.RU»
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День оленевода. Салехард, ЯНАО, ханты, манси, северный олень, кмнс
Новые правила охоты необходимы прежде всего КМНС Фото:

На заочном заседании заксобрания ЯНАО будет рассмотрен важный для региона законопроект об охоте. Повестка заседания была утверждена во вторник, 11 апреля, рассказали URA.RU в регпарламенте.

«Голосование по принятию законопроекта об охоте пройдет заочно. На ближайшее заседание 20 апреля вопрос выноситься на рассмотрение не будет», — уточнили собеседники агентства.

Необходимость изменений в законе возникла после того, как сотрудники охотнадзора принялись задерживать с добычей охотников-тундровиков, в том числе за ловлю куропаток петлями, что является традиционным способом охоты. Как рассказал URA.RU один из охотников, служба контроля биоресурсов постоянно проводит рейды. «С петлями нельзя охотится, а патроны дорогие очень. Знаю, что в соседнем регионе, в Ненецком автономном округе, такой закон уже давно есть», — пояснил охотник.

Ненцы и ханты считают ловлю петлями традиционным способом охоты на дичь. Кроме того, для тех, кто по каким-то причинам не может получить оружие, использование петель является хорошим подспорьем.

Ранее URA.RU сообщало, что коренные жители ЯНАО обратились в Минприроды и экологии РФ с предложением изменить правила охоты на дичь. Они просят разрешить им охотиться на куропаток и глухарей с помощью петель.

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На заочном заседании заксобрания ЯНАО будет рассмотрен важный для региона законопроект об охоте. Повестка заседания была утверждена во вторник, 11 апреля, рассказали URA.RU в регпарламенте. «Голосование по принятию законопроекта об охоте пройдет заочно. На ближайшее заседание 20 апреля вопрос выноситься на рассмотрение не будет», — уточнили собеседники агентства. Необходимость изменений в законе возникла после того, как сотрудники охотнадзора принялись задерживать с добычей охотников-тундровиков, в том числе за ловлю куропаток петлями, что является традиционным способом охоты. Как рассказал URA.RU один из охотников, служба контроля биоресурсов постоянно проводит рейды. «С петлями нельзя охотится, а патроны дорогие очень. Знаю, что в соседнем регионе, в Ненецком автономном округе, такой закон уже давно есть», — пояснил охотник. Ненцы и ханты считают ловлю петлями традиционным способом охоты на дичь. Кроме того, для тех, кто по каким-то причинам не может получить оружие, использование петель является хорошим подспорьем. Ранее URA.RU сообщало, что коренные жители ЯНАО обратились в Минприроды и экологии РФ с предложением изменить правила охоты на дичь. Они просят разрешить им охотиться на куропаток и глухарей с помощью петель.
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