10 апреля 2023

Психически больного тюменца вернули с мобилизационного пункта

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Частичная мобилизация прошла в России с 21 сентября по 28 октября 2022 года Фото:
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Мобилизация в России

Психически больного тюменца удалось вернуть домой из пункта сбора мобилизованных в Челябинской области. Об этом 11 апреля сообщил региональный уполномоченный по правам человека Сергей Миневцев, выступая на задании комитета Тюменской облдумы по госстроительству и местному самоуправлению.

«В августе 2022 года мужчина прошел курс лечения в психиатрической больнице, а уже в сентябре был мобилизован и отправлен в Челябинскую область. Там он пожаловался на депрессию, на что ему ответили: «Депрессия сейчас у всех», — рассказал омбудсмен.

К Миневцеву обратились родственники мобилизованного. Благодаря помощи уполномоченного, тюменца удалось вернуть домой.

Частичная мобилизация прошла в России с 21 сентября по 28 октября 2022 года. По данным Минобороны, в Вооруженные Силы РФ были призваны 300 тысяч военнослужащих запаса, имеющие боевой опыт и определенные военные специальности.

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Психически больного тюменца удалось вернуть домой из пункта сбора мобилизованных в Челябинской области. Об этом 11 апреля сообщил региональный уполномоченный по правам человека Сергей Миневцев, выступая на задании комитета Тюменской облдумы по госстроительству и местному самоуправлению. «В августе 2022 года мужчина прошел курс лечения в психиатрической больнице, а уже в сентябре был мобилизован и отправлен в Челябинскую область. Там он пожаловался на депрессию, на что ему ответили: «Депрессия сейчас у всех», — рассказал омбудсмен. К Миневцеву обратились родственники мобилизованного. Благодаря помощи уполномоченного, тюменца удалось вернуть домой. Частичная мобилизация прошла в России с 21 сентября по 28 октября 2022 года. По данным Минобороны, в Вооруженные Силы РФ были призваны 300 тысяч военнослужащих запаса, имеющие боевой опыт и определенные военные специальности.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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