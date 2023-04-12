Уволенный из курганского холдинга медиаменеджер пытается найти работу в правительстве. Инсайд

13 апреля 2023 в 15:10 Размер текста - 17 +

Александр Скорбенко ищет новую работу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Бывший руководитель издательского дома «Новый мир» (учредителем является правительство области) Александр Скорбенко пытается найти работу в одном из департаментов Курганской области. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к региональным властям. «Уволенный в прошлом году из курганского правительственного издания медиаменеджер Скорбенко не прочь устроиться в один из областных департаментов», — уточнил инсайдер. Другой собеседник агентства подтвердил, что экс-директор холдинга сейчас находится в поиске работы. Скорбенко не стал комментировать ситуацию по поводу своего трудоустройства. В департамент информационной и внутренней политики Курганской области направлен редакционный запрос по теме. На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU писало, что Скорбенко возглавлял «Новый мир» с июля 2021 года по август 2022 года. Собеседники агентства сообщали, что со стороны учредителя были замечания к его работе. Они касались финансов и редакционной политики холдинга.

Бывший руководитель издательского дома «Новый мир» (учредителем является правительство области) Александр Скорбенко пытается найти работу в одном из департаментов Курганской области. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к региональным властям. «Уволенный в прошлом году из курганского правительственного издания медиаменеджер Скорбенко не прочь устроиться в один из областных департаментов», — уточнил инсайдер. Другой собеседник агентства подтвердил, что экс-директор холдинга сейчас находится в поиске работы. Скорбенко не стал комментировать ситуацию по поводу своего трудоустройства. В департамент информационной и внутренней политики Курганской области направлен редакционный запрос по теме. На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU писало, что Скорбенко возглавлял «Новый мир» с июля 2021 года по август 2022 года. Собеседники агентства сообщали, что со стороны учредителя были замечания к его работе. Они касались финансов и редакционной политики холдинга.