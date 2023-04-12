12 апреля 2023

Уволенный из курганского холдинга медиаменеджер пытается найти работу в правительстве. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Совет по информационной политике при полпреде президента РФ в УрФО Игоре Холманских. Екатеринбург, скорбенко александр
Александр Скорбенко ищет новую работу Фото:

Бывший руководитель издательского дома «Новый мир» (учредителем является правительство области) Александр Скорбенко пытается найти работу в одном из департаментов Курганской области. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к региональным властям.

«Уволенный в прошлом году из курганского правительственного издания медиаменеджер Скорбенко не прочь устроиться в один из областных департаментов», — уточнил инсайдер. Другой собеседник агентства подтвердил, что экс-директор холдинга сейчас находится в поиске работы.

Скорбенко не стал комментировать ситуацию по поводу своего трудоустройства. В департамент информационной и внутренней политики Курганской области направлен редакционный запрос по теме. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало, что Скорбенко возглавлял «Новый мир» с июля 2021 года по август 2022 года. Собеседники агентства сообщали, что со стороны учредителя были замечания к его работе. Они касались финансов и редакционной политики холдинга.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бывший руководитель издательского дома «Новый мир» (учредителем является правительство области) Александр Скорбенко пытается найти работу в одном из департаментов Курганской области. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к региональным властям. «Уволенный в прошлом году из курганского правительственного издания медиаменеджер Скорбенко не прочь устроиться в один из областных департаментов», — уточнил инсайдер. Другой собеседник агентства подтвердил, что экс-директор холдинга сейчас находится в поиске работы. Скорбенко не стал комментировать ситуацию по поводу своего трудоустройства. В департамент информационной и внутренней политики Курганской области направлен редакционный запрос по теме. На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU писало, что Скорбенко возглавлял «Новый мир» с июля 2021 года по август 2022 года. Собеседники агентства сообщали, что со стороны учредителя были замечания к его работе. Они касались финансов и редакционной политики холдинга.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...