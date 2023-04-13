Бизнесмен Ковалев: Apple не сможет производить технику без России

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Компания Apple будет вынуждена торговать с Россией через третьи страны, заявил Андрей Ковалев Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Американская компания Apple не сможет производить технику без редких металлов, которые добывают и производят в России. Об этом заявил председатель Общероссийского движения предпринимателей Андрей Ковалев.

«Apple некуда деваться, они вынуждены так поступать. Есть различные редкие металлы, которые добывают и производят только в России. И даже если вводятся жесточайшие санкции, все равно в обход, через страны-посредники металл из России попадает в США», — заявил Андрей Ковалев в разговоре с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

После начала спецоперации страны Запада ввели против России санкции. Из-за этого часть иностранных компаний перестали сотрудничать с Россией напрямую из-за риска попасть под штрафы. 13 апреля 2023 года компания отказалась от закупок вольфрама и золота из России, передает RT.

В марте компания Apple приняла решение не продлевать соглашения о сотрудничестве с российскими сервисными центрами. Из-за этого срок гарантийного ремонта был увеличен до двух месяцев.

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Американская компания Apple не сможет производить технику без редких металлов, которые добывают и производят в России. Об этом заявил председатель Общероссийского движения предпринимателей Андрей Ковалев. «Apple некуда деваться, они вынуждены так поступать. Есть различные редкие металлы, которые добывают и производят только в России. И даже если вводятся жесточайшие санкции, все равно в обход, через страны-посредники металл из России попадает в США», — заявил Андрей Ковалев в разговоре с интернет-изданием «Подмосковье сегодня». После начала спецоперации страны Запада ввели против России санкции. Из-за этого часть иностранных компаний перестали сотрудничать с Россией напрямую из-за риска попасть под штрафы. 13 апреля 2023 года компания отказалась от закупок вольфрама и золота из России, передает RT. В марте компания Apple приняла решение не продлевать соглашения о сотрудничестве с российскими сервисными центрами. Из-за этого срок гарантийного ремонта был увеличен до двух месяцев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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