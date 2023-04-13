Бизнесмен Ковалев: Apple не сможет производить технику без России

Американская компания Apple не сможет производить технику без редких металлов, которые добывают и производят в России. Об этом заявил председатель Общероссийского движения предпринимателей Андрей Ковалев.
«Apple некуда деваться, они вынуждены так поступать. Есть различные редкие металлы, которые добывают и производят только в России. И даже если вводятся жесточайшие санкции, все равно в обход, через страны-посредники металл из России попадает в США», — заявил Андрей Ковалев в разговоре с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».
После начала спецоперации страны Запада ввели против России санкции. Из-за этого часть иностранных компаний перестали сотрудничать с Россией напрямую из-за риска попасть под штрафы. 13 апреля 2023 года компания отказалась от закупок вольфрама и золота из России, передает RT.
В марте компания Apple приняла решение не продлевать соглашения о сотрудничестве с российскими сервисными центрами. Из-за этого срок гарантийного ремонта был увеличен до двух месяцев.
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