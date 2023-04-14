Депутат Госдумы РФ от ЯНАО раскритиковал предложение Минэнерго

Представитель Минэнерго предлагает регионам самостоятельно решать данный вопрос Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Представители Минэнерго на заседании профильного комитета Госдумы предложили решать регионам самостоятельно вопросы касаемо законодательного обеспечения развития распределенной энергетики в труднодоступных территориях. Депутат Госдумы РФ от ЯНАО Дмитрий Погорелый сообщил в своем telegram-канале, что не согласен с данной позицией и считает, что такой подход повлечет увеличение платежей для населения.

«Сегодня в Якутске провели выездное заседание Комитета Госдумы по энергетике. Обсудили региональный опыт применения и обеспечения генерации труднодоступных населенных пунктов. Представитель Минэнерго предложил решать вопросы регионам самостоятельно, по принципу „спасение утопающих — дело рук самих утопающих“. Это неизбежно повлечет за собой рост платежей для населения», — говорится в сообщении.

Парламентарий отметил, что отдаленные населенные пункты зачастую не попадают в план газификации, что затрудняет их энергобеспечение. Как один из возможных вариантов, было предложено использовать ветрогенерацию, но ее использование требует больших расходов. Погорелый считает, что финансирования подобных проектов нужно решать комплексно и централизованно, используя все доступные механизмы.

Ранее URA.RU сообщало, что в Государственной Думе в первом чтении были приняты законопроекты о жителях, ведущих кочевой образ жизни и о северном завозе. Первый закон даст детям тундровиков получать дошкольное и начальное общее образование. Закон о северном завозе позволит обеспечить регулярность и доступность для жителей Ямала товаров первой необходимости, продуктов питания и медикаментов.