Певица из ЯНАО прошла на шоу «Голос»

Певица из ЯНАО Юлия Дементьева на шоу «Голос» попала в команду Антона Беляева

К певице повернулись все наставники проекта Фото: Алексей Колчин © URA.RU

Певица из Муравленко (ЯНАО) Юлия Дементьева выступила в 11-м сезоне вокального проекта «Голос» на «Первом канале». После слепых прослушиваний ее взяли в команду наставника Антона Беляева.

«Блистательное выступление! Все четыре наставника проекта „Голос“ повернулись к Юлии Дементьевой из Муравленко!» — написала глава города Елена Молдован в своем telegram-канале.

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