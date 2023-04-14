Певица из ЯНАО прошла на шоу «Голос»

Певица из Муравленко (ЯНАО) Юлия Дементьева выступила в 11-м сезоне вокального проекта «Голос» на «Первом канале». После слепых прослушиваний ее взяли в команду наставника Антона Беляева.
«Блистательное выступление! Все четыре наставника проекта „Голос“ повернулись к Юлии Дементьевой из Муравленко!» — написала глава города Елена Молдован в своем telegram-канале.
Уроженка ямальского города исполнила песню Уитни Хьюстон «I Wanna Dance With Somebody». Первой к девушке повернулась певица Полина Гагарина.
Ранее жительница Салехарда Валерия Терещенко приняла участие в шоу «Поле чудес». Девушке удалось лично пообщаться с ведущим телепередачи Леонидом Якубовичем.
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