14 апреля 2023
13 апреля 2023

Певица из ЯНАО прошла на шоу «Голос»

Певица из ЯНАО Юлия Дементьева на шоу «Голос» попала в команду Антона Беляева
© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие Караоке в ресторане «GRAND Урюк». Екатеринбург, концерт, певица, микрофон, вокал
К певице повернулись все наставники проекта Фото:

Певица из Муравленко (ЯНАО) Юлия Дементьева выступила в 11-м сезоне вокального проекта «Голос» на «Первом канале». После слепых прослушиваний ее взяли в команду наставника Антона Беляева.

«Блистательное выступление! Все четыре наставника проекта „Голос“ повернулись к Юлии Дементьевой из Муравленко!» — написала глава города Елена Молдован в своем telegram-канале.

Уроженка ямальского города исполнила песню Уитни Хьюстон «I Wanna Dance With Somebody». Первой к девушке повернулась певица Полина Гагарина.

Ранее жительница Салехарда Валерия Терещенко приняла участие в шоу «Поле чудес». Девушке удалось лично пообщаться с ведущим телепередачи Леонидом Якубовичем.

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Певица из Муравленко (ЯНАО) Юлия Дементьева выступила в 11-м сезоне вокального проекта «Голос» на «Первом канале». После слепых прослушиваний ее взяли в команду наставника Антона Беляева. «Блистательное выступление! Все четыре наставника проекта „Голос“ повернулись к Юлии Дементьевой из Муравленко!» — написала глава города Елена Молдован в своем telegram-канале. Уроженка ямальского города исполнила песню Уитни Хьюстон «I Wanna Dance With Somebody». Первой к девушке повернулась певица Полина Гагарина. Ранее жительница Салехарда Валерия Терещенко приняла участие в шоу «Поле чудес». Девушке удалось лично пообщаться с ведущим телепередачи Леонидом Якубовичем.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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