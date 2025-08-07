От баяна до саксофона: какие музыкальные увлечения есть у политиков ХМАО

Музыка как хобби нередко становится частью биографии известных людей, в том числе и представителей власти. В ХМАО немало чиновников и депутатов, кто в разное время увлекался игрой на музыкальных инструментах. URA.RU собрало информацию о том, кто из них продолжает заниматься музыкой, а кто забросил увлечение еще в школе.

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук

В школьные годы будущий глава региона учился в музыкальной школе в Урае. На каком инструменте он играл — неизвестно. «Там было достаточно большое количество классов — от фортепиано до скрипки. Но что совершенно точно, губернатор один из немногих югорских чиновников, кто исполняет гимн во время публичных мероприятий», — рассказал инсайдер.

Мэр Белоярского района Сергей Маненков

В школе Маненков играл на саксофоне в ансамбле при шахте. За выступления ему платили по 25 рублей в месяц — эти деньги он отдавал маме. «Как правило, мы играли на танцах. Очень часто по понедельникам я был у директора на ковре — она ругала, что после одиннадцати нельзя находиться в клубе», — вспоминает мэр.

Сейчас он иногда исполняет народные песни. «У родственника был день рождения. Нашли на чердаке заброшенную балалайку. Я играл, и на полиэтилене тоже. Утром у сестры спрашивали: кто у вас в гостях был такой, что на полиэтилене играл? Она ответила — брат с Севера приехал», — смеется Маненков.

Директор департамента внутренней политики ХМАО Кирилл Харитонов

В детстве увлекался гитарой. Однако сейчас, по его словам, к инструменту не возвращается.

Директор департамента образования и науки ХМАО Алексей Дренин

Начал осваивать гитару в школе, позже занимался с преподавателем по джазовой программе. «Играю до сих пор, но очень редко», — пояснил Дренин.

Депутат думы ХМАО Ринат Айсин

Окончил музыкальную школу по классу баяна в Тарко-Сале (ЯНАО) с красным дипломом. «Немного играю до сих пор. Но больше слушаю», — говорит депутат.

Депутат думы ХМАО Николай Ташланов

Сам не поет и не играет, но коллекционирует виниловые пластинки. «Я техногик: разбираюсь в усилителях, колонках, кабелях. У меня виниловый проигрыватель. Каждую пластинку мою в специальной мойке. Но музыкантом не стал — ни слуха, ни ритма», — признался он.

