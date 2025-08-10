Бастрыкин потребовал решить вопрос о разрушенном мосте в ХМАО

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить, почему единственный мост через протоку Сингапайскую в Нефтеюганском районе ХМАО пришел в негодность. Из-за состояния дороги жители трех населенных пунктов не могут добраться до райцентра без препятствий. Об этом сообщил информационный центр ведомства в своем telegram-канале.
«В августе текущего года из-за систематического нарушения водителями крупногабаритных транспортных средств, превысивших допустимый уровень грузоподъемности, правил проезда по мосту через протоку Сингапайскую, единственная переправа пришла в негодность. В настоящее время по конструкции организовано реверсивное движение, из-за чего жители трех населенных пунктов не могут беспрепятственно добраться до райцентра», — пишет СК России по ХМАО.
Ранее URA.RU сообщало, что на трассе Нефтеюганск — Левый берег в ХМАО полностью остановлено движение по мосту через протоку Сингапайская для большегрузов. В окружном управлении автодорог сообщается, что для пропуска легковых автомобилей организовано реверсивное движение.
