В Нижневартовске после капитального ремонта открывается Театр юного зрителя

В Нижневартовске (ХМАО) в Театре юного зрителя завершен капитальный ремонт. Новый, 36-ой театральный сезон, стартует в обновленном здании 1 сентября.
«Открываем свои двери после капитального ремонта. Мы долго и с большим трепетом ждали этот момент. Готовили для вас удивительные премьеры, проверяли, чтобы зрительные залы были комфортными, а фойе — интересными и эстетичными. И вот с 1 сентября мы открываем 36 театральный сезон в обновленном здании театра?», — сообщила пресс-служба ТЮЗа.
В ТЮЗе заменили инжнерные коммуникации, крышу, фасады, окна. Преобразилась и сцена, а также фойе.
Ранее URA.RU сообщало, что в Нягани (ХАМО) одобрен технический проект культурного центра, который местные жители ждали много лет. Как сообщили в пресс-службе правительства ХМАО, проект успешно прошел государственную экспертизу и теперь специалисты приступают к оценке сметной документации и готовятся к строительству.
