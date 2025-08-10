Федук, Gayazovs Brothers и «Иванушки International» выступили на летнем фестивале в Сургуте

В Сургуте прошел гала-концерт фестиваля OMEDIA!, хедлайнерами которого стали Федук, группа Gayazovs Brothers и «Иванушки International». Зрители активно подпевали артистам на протяжении всего вечера, передает корреспондент URA.RU.
«Музыканты исполнили свои самые известные композиции. Федук напомнил, что уже выступал в Сургуте в 2018 году. Завершили программу участники „Иванушек International“, ставшие финальным акцентом фестиваля», — рассказал журналист.
Фестиваль OMEDIA! под открытым небом стартовал в полдень на центральной площади СурГУ. Территория была разделена на тематические зоны: спортплощадки, две сцены, лекторий, олимпийский шатер, фудкорт и ярмарка.
