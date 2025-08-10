10 августа 2025
09 августа 2025

Федук, Gayazovs Brothers и «Иванушки International» выступили на летнем фестивале в Сургуте

Федук, Gayazovs Brothers и «Иванушки International» спели на фестивале в Сургуте
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Музыканты исполнили свои главные хиты
Музыканты исполнили свои главные хиты Фото:

В Сургуте прошел гала-концерт фестиваля OMEDIA!, хедлайнерами которого стали Федук, группа Gayazovs Brothers и «Иванушки International». Зрители активно подпевали артистам на протяжении всего вечера, передает корреспондент URA.RU.

«Музыканты исполнили свои самые известные композиции. Федук напомнил, что уже выступал в Сургуте в 2018 году. Завершили программу участники „Иванушек International“, ставшие финальным акцентом фестиваля», — рассказал журналист.

Фестиваль OMEDIA! под открытым небом стартовал в полдень на центральной площади СурГУ. Территория была разделена на тематические зоны: спортплощадки, две сцены, лекторий, олимпийский шатер, фудкорт и ярмарка.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Сургуте прошел гала-концерт фестиваля OMEDIA!, хедлайнерами которого стали Федук, группа Gayazovs Brothers и «Иванушки International». Зрители активно подпевали артистам на протяжении всего вечера, передает корреспондент URA.RU. «Музыканты исполнили свои самые известные композиции. Федук напомнил, что уже выступал в Сургуте в 2018 году. Завершили программу участники „Иванушек International“, ставшие финальным акцентом фестиваля», — рассказал журналист. Фестиваль OMEDIA! под открытым небом стартовал в полдень на центральной площади СурГУ. Территория была разделена на тематические зоны: спортплощадки, две сцены, лекторий, олимпийский шатер, фудкорт и ярмарка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...