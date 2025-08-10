10 августа 2025
09 августа 2025

В Сургуте на дорогах появился романтичный транспорт. Видео

Двое в белых одеждах катаются по городу на велосипеде-карете
В Сургуте (ХМАО) на дорогах местные жители заметили интересное транспортное средство. Мужчина в белом катил велосипед с прицепом в виде кареты. Внутри сидела женщина в белом кружевном наряде. Видео с необычным транспортом поделились в telegram-канале HMAO.RU.

«Первый раз вижу такой транспорт в Сургуте. Наверное на свидание поехала», — пишет автор.

Ранее URA.RU сообщило, что советскому графу Атосу, режиссеру, писателю и неудобному критику власти — 10 августа 2025 года легендарному актеру Вениамину Смехову исполняется 85 лет. Как любая яркая личность, он не избежал скандалов.

