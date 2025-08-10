В Сургуте (ХМАО) на дорогах местные жители заметили интересное транспортное средство. Мужчина в белом катил велосипед с прицепом в виде кареты. Внутри сидела женщина в белом кружевном наряде. Видео с необычным транспортом поделились в telegram-канале HMAO.RU.
«Первый раз вижу такой транспорт в Сургуте. Наверное на свидание поехала», — пишет автор.
