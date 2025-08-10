10 августа 2025
09 августа 2025

В аэропорту Сургута усилили меры безопасности

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В зонах предполетного досмотра пассажиров в Сургуте усилены меры безопасности
В зонах предполетного досмотра пассажиров в Сургуте усилены меры безопасности Фото:

Сургуте (ХМАО) в зонах предполетного досмотра пассажиров усилены меры безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

«В аэропорту усилены меры безопасности в зоне предполетного досмотра», — сообщает пресс-служба сургутского аэропорта. В зону вылета запрещено проносить любые колюще-режущие предметы, а также предметы с заостренными краями и иные вещи, которые могут быть признаны потенциально опасными.

Усилен контроль и за провозом жидкостей. Сотрудники службы безопасности проводят выборочные проверки багажа, уделяя особое внимание выявлению легковоспламеняющихся жидкостей и кислот. Пассажирам напоминают о необходимости соблюдать стандартные правила перевозки жидкостей: каждый контейнер должен иметь объем не более 100 мл, а общий объем не должен превышать одного литра. Все емкости должны быть упакованы в прозрачный пакет, делать это лучше заранее.

Ранее URA.RU сообщало, что в Ханты-Мансийске с 11 по 15 августа ограничат движение транспорта к аэровокзальному комплексу из-за ремонта подъездной дороги. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сургуте (ХМАО) в зонах предполетного досмотра пассажиров усилены меры безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта. «В аэропорту усилены меры безопасности в зоне предполетного досмотра», — сообщает пресс-служба сургутского аэропорта. В зону вылета запрещено проносить любые колюще-режущие предметы, а также предметы с заостренными краями и иные вещи, которые могут быть признаны потенциально опасными. Усилен контроль и за провозом жидкостей. Сотрудники службы безопасности проводят выборочные проверки багажа, уделяя особое внимание выявлению легковоспламеняющихся жидкостей и кислот. Пассажирам напоминают о необходимости соблюдать стандартные правила перевозки жидкостей: каждый контейнер должен иметь объем не более 100 мл, а общий объем не должен превышать одного литра. Все емкости должны быть упакованы в прозрачный пакет, делать это лучше заранее. Ранее URA.RU сообщало, что в Ханты-Мансийске с 11 по 15 августа ограничат движение транспорта к аэровокзальному комплексу из-за ремонта подъездной дороги. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...