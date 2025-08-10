В аэропорту Сургута усилили меры безопасности

Сургуте (ХМАО) в зонах предполетного досмотра пассажиров усилены меры безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.
«В аэропорту усилены меры безопасности в зоне предполетного досмотра», — сообщает пресс-служба сургутского аэропорта. В зону вылета запрещено проносить любые колюще-режущие предметы, а также предметы с заостренными краями и иные вещи, которые могут быть признаны потенциально опасными.
Усилен контроль и за провозом жидкостей. Сотрудники службы безопасности проводят выборочные проверки багажа, уделяя особое внимание выявлению легковоспламеняющихся жидкостей и кислот. Пассажирам напоминают о необходимости соблюдать стандартные правила перевозки жидкостей: каждый контейнер должен иметь объем не более 100 мл, а общий объем не должен превышать одного литра. Все емкости должны быть упакованы в прозрачный пакет, делать это лучше заранее.
Ранее URA.RU сообщало, что в Ханты-Мансийске с 11 по 15 августа ограничат движение транспорта к аэровокзальному комплексу из-за ремонта подъездной дороги. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.
