У вокалиста Gayazovs Brothers сломалась гитара во время перелета в Сургут

На фестивале OMEDIA! в Сургуте один из фронт-менов группы Gayazovs Brothers Ильяс Гаязов со сцены рассказал зрителям, что его инструмент повредили во время перелета. На концерт он вышел с бас-гитарой, передает корреспондент URA.RU.
«Сдал гитару в багаж, прилетели — гитара сломана», — сказал Гаязов. Он отметил, что это говорит о небрежном обращении с багажом.
В конце выступления на песне «Увезите меня на Дип-хаус» у музыкантов возникли проблемы со звуком. Через несколько минут оборудование удалось подключить, и коллектив исполнил композицию еще раз.
Ранее URA.RU писало о подробностях летнего фестиваля в Сургуте. После 16:00 ожидался концерт, на котором выступили «Иванушки International», группа Gayazovs Brothers, рэпер Feduk и местная кавер-группа FABERGE.
