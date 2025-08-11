В Нижневартовске выбрали лучших водителей городских автобусов. Видео

В Нижневартовске выбрали лучших водителей автобусов
В Нижневартовске выбрали лучших водителей автобусов

В Нижневартовске прошел конкурс профессионального мастерства среди водителей автобусов. Победителей назовут в конце октября, сообщили URA.RU в компании «Домтрансавто», занимающейся пассажирскими перевозками в городе.

Состязание включало два этапа. В теории участники сдавали экзамен по ПДД на время. На практике выполняли элементы фигурного вождения: «змейку», «параллельную парковку», «тоннель», «заезд в гараж», «круг» и «колейную доску».

«Результаты зависят от множества обстоятельств, поэтому каждый день они могут быть разными», — рассказал участник, победитель международного конкурса «Транспортфест-2025» Эдуард Дьяков. Он более 18 лет работает водителем автобуса № 13.

Организаторы отметили, что конкурс дает начинающим водителям возможность совершенствовать навыки и повышает престиж профессии. «Каждый из участников уже стал победителем для себя, близких и коллег», — прокомментировал Антон Кляпов, руководитель обособленного подразделения «Домтрансавто».

 Ранее URA.RU писало, что житель Нижневартовска (ХМАО) занял первое место в международном конкурсе профессионального мастерства среди водителей. Он более 18 лет возит пассажиров по улицам города на автобусе № 13.

Автор видео: компания «Домтрансавто»

Служба новостей «URA.RU»
