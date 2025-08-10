Губернатор ХМАО Руслан Кухарук и глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин поддерживают неформальные дружеские отношения. За последний год Кухарук трижды посещал Донбасс с рабочими визитами, в ходе которых их общение выходило за рамки официальных мероприятий. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте округа.
«Их объединяет не только деловое сотрудничество, но и личные взаимоотношения. Они познакомились еще до назначения Кухарука губернатором. Встречи проходят не только в рамках официальных мероприятий, но и в неформальной обстановке. В этот раз, например, за чашкой кофе на веранде кондитерской в центре Донецка. Обстановка в городе позволила это сделать», — отметил собеседник.
На совместном брифинге во время командировки Кухарука на Донбасс Пушилин подчеркнул их дружеские отношения. «С Русланом Николаевичем мы дружим, но действительно сошлись с первой встречи. Подкупило отношение человеческое к той проблематике, к тем вопросам, которые волнуют жителей Макеевки, как подшефного региона. Так уж получилось, что это сразу вылилось в определенные рабочие моменты, положительные моменты, которые оцениваются уже жителями», — сказал Пушилин.
Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО посетил ДНР в День строителя. Он осмотрел ход восстановительных работ в Макеевке и Авдеевке.
