Жители Сургута просят мэра обновить аттракционы в городском парке

Сургутяне обратились к мэру Максиму Слепову с просьбой обновить аттракционы в «Городском парке культуры и отдыха». Жалобы горожан появились в его telegram-канале.
«Обратите внимание на аттракционы. Такое впечатление, что попали в 80-е — половина не работает, а вторая половина принадлежит частным лицам. Продажа общепита на территории напоминает цыганский рынок. И это в нефтяной столице России!» — написал житель города.
В администрации сообщили, что все аттракционы работают исправно, а работы по обновлению оборудования продолжаются. «В 2023 году приобретено три механизированных аттракциона, а к летнему сезону 2026 года запланировано приобретение детского аттракциона. В настоящее время ведется подготовка конкурсной документации на изготовление дизайн-проекта по благоустройству и модернизации парка аттракционов», — отметили в мэрии.
