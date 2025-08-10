10 августа 2025

Жители Сургута просят мэра обновить аттракционы в городском парке

Сургутяне обратились к мэру Максиму Слепову с просьбой обновить аттракционы в «Городском парке культуры и отдыха». Жалобы горожан появились в его telegram-канале.

«Обратите внимание на аттракционы. Такое впечатление, что попали в 80-е — половина не работает, а вторая половина принадлежит частным лицам. Продажа общепита на территории напоминает цыганский рынок. И это в нефтяной столице России!» — написал житель города.

В администрации сообщили, что все аттракционы работают исправно, а работы по обновлению оборудования продолжаются. «В 2023 году приобретено три механизированных аттракциона, а к летнему сезону 2026 года запланировано приобретение детского аттракциона. В настоящее время ведется подготовка конкурсной документации на изготовление дизайн-проекта по благоустройству и модернизации парка аттракционов», — отметили в мэрии.

{{author.id ? author.name : author.author}}
