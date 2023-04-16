16 апреля 2023
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14 апреля 2023

В Тюмени при пожаре вагона-бытовки погибли два человека. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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На момент прибытия сотрудников пожарной охраны наблюдался пожар по всей площади Фото:

В Тюмени 17 апреля по адресу улица Комарова, 57 во время пожара в вагоне-бытовке погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Тюменской области. Сообщение о пожаре поступило в 02:48.

«На момент прибытия сотрудников МЧС наблюдался пожар по всей площади. В ходе тушения огня были обнаружены два погибших», — пишут в ведомстве.

На тушение привлекались две единицы техники и семь человек личного состава. В настоящее время огонь потушили на площади 30 квадратных метров, ведется работа по разборке и проливке конструкций. Причины пожара выясняются.

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В Тюмени 17 апреля по адресу улица Комарова, 57 во время пожара в вагоне-бытовке погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Тюменской области. Сообщение о пожаре поступило в 02:48. «На момент прибытия сотрудников МЧС наблюдался пожар по всей площади. В ходе тушения огня были обнаружены два погибших», — пишут в ведомстве. На тушение привлекались две единицы техники и семь человек личного состава. В настоящее время огонь потушили на площади 30 квадратных метров, ведется работа по разборке и проливке конструкций. Причины пожара выясняются.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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