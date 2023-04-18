В Кургане 100 домов рискуют остаться без обслуживания

Тысячам горожан нужно до лета найти новые управкомпании для своих домов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане после 1 июня около 100 домов останутся без обслуживания из-за того, что у 11 УК истечет срок лицензий. Об этом URA.RU сообщил руководитель комиссии по ЖКХ, развитию городского хозяйства и экологии областной общественной палаты Андрей Вагин.

«Порядка 100 домов будут в подвешенном состоянии. Вряд ли управляющие компании возьмут себе подобные дома [в плохом состоянии]. Администрация за эти полгода могла найти инструменты, чтобы бесхозных домов в Кургане не было», — рассказал Вагин. По его словам, сейчас представители управкомпаний принимают к себе находящиеся в хорошем состоянии дома «Новой волны» и других УК, которых лишат лицензий.

По словам депутата гордумы Ивана Камшилова, управкомпании даже без лицензии должны обслуживать дома до тех пор, пока жильцы не найдут новую. «Если дом остается без обслуживания, то администрация Кургана должна обеспечить временное управление на срок один год», — рассказал Камшилов, который также является руководителем регионального центра общественного контроля «ЖКХ контроль». По словам депутата, временным управлением в Кургане занимается МУП «Прометей».

Камшилов считает, что для жильцов домов, чьи УК останутся без лицензии, почти ничего не изменится. К этим компаниям и так были претензии в плане обслуживания. При этом похожие проблемы, по его данным, наблюдаются и в других регионах. URA.RU направило вопросы по теме в пресс-службу городской администрации. На момент написания новости ответ не поступил.

Ранее стало известно, что власти не будут продлевать лицензии для 11 управляющих компаний Кургана. Среди них — крупнейшая в городе УК «Новая волна». Жильцам домов этих УК посоветовали перейти к другим организациям.