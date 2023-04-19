В Тюменской области осудили инвалида за покупку с чужой карты

20 апреля 2023 в 08:12 Размер текста - 17 +

Женщину лишили свободы на один год условно Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В Ярковском районе (Тюменская область) осудили женщину-инвалида, которая воспользовалась найденной на улице банковской картой. Как сообщили объединенной пресс-службе судебной системы региона, пострадавший получил значительный для него финансовый ущерб. «Женщина, находясь возле магазина „Шанс-3“, используя найденную на улице банковскую карту, приобрела товароматериальные ценности на общую сумму 6 016 рублей, тем самым, причинив потерпевшему материальный ущерб, который для него является значительным», — указали в пресс-службе. Сама подсудимая признала свою вину. Также в ее биографии указано, что она является инвалидом третьей группы и имеет на иждивении двоих малолетних детей, при этом не работает и не судима. Женщина состоит на учете у врача-психиатра. В итоге суд назначил наказание в виде условного лишения свободы на один год.

В Ярковском районе (Тюменская область) осудили женщину-инвалида, которая воспользовалась найденной на улице банковской картой. Как сообщили объединенной пресс-службе судебной системы региона, пострадавший получил значительный для него финансовый ущерб. «Женщина, находясь возле магазина „Шанс-3“, используя найденную на улице банковскую карту, приобрела товароматериальные ценности на общую сумму 6 016 рублей, тем самым, причинив потерпевшему материальный ущерб, который для него является значительным», — указали в пресс-службе. Сама подсудимая признала свою вину. Также в ее биографии указано, что она является инвалидом третьей группы и имеет на иждивении двоих малолетних детей, при этом не работает и не судима. Женщина состоит на учете у врача-психиатра. В итоге суд назначил наказание в виде условного лишения свободы на один год.