19 апреля 2023

В Тюменской области осудили инвалида за покупку с чужой карты

© Служба новостей «URA.RU»
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Женщину лишили свободы на один год условно Фото:

В Ярковском районе (Тюменская область) осудили женщину-инвалида, которая воспользовалась найденной на улице банковской картой. Как сообщили объединенной пресс-службе судебной системы региона, пострадавший получил значительный для него финансовый ущерб.

«Женщина, находясь возле магазина „Шанс-3“, используя найденную на улице банковскую карту, приобрела товароматериальные ценности на общую сумму 6 016 рублей, тем самым, причинив потерпевшему материальный ущерб, который для него является значительным», — указали в пресс-службе.

Сама подсудимая признала свою вину. Также в ее биографии указано, что она является инвалидом третьей группы и имеет на иждивении двоих малолетних детей, при этом не работает и не судима. Женщина состоит на учете у врача-психиатра. В итоге суд назначил наказание в виде условного лишения свободы на один год.

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В Ярковском районе (Тюменская область) осудили женщину-инвалида, которая воспользовалась найденной на улице банковской картой. Как сообщили объединенной пресс-службе судебной системы региона, пострадавший получил значительный для него финансовый ущерб. «Женщина, находясь возле магазина „Шанс-3“, используя найденную на улице банковскую карту, приобрела товароматериальные ценности на общую сумму 6 016 рублей, тем самым, причинив потерпевшему материальный ущерб, который для него является значительным», — указали в пресс-службе. Сама подсудимая признала свою вину. Также в ее биографии указано, что она является инвалидом третьей группы и имеет на иждивении двоих малолетних детей, при этом не работает и не судима. Женщина состоит на учете у врача-психиатра. В итоге суд назначил наказание в виде условного лишения свободы на один год.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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