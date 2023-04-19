19 апреля 2023

Глава ЯНАО объявил курс развития региона до столетнего юбилея

© Служба новостей «URA.RU»
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Всероссийская акция На работу на велосипеде в Правительстве ЯНАО. Салехард, правительство янао, ямал
В 2030 году Ямал отметит 100-летний юбилей Фото:

Ямало-Ненецкий автономный округ в 2030 году будет отмечать столетний юбилей. Как сообщил губернатор Дмитрий Артюхов в своем послании, «Ямал-100» станет ориентиром на новые стандарты развития и качество жизни ямальцев.

«Это серьезная, знаковая дата. Цифра 100 станет не просто символом движения к очередному рубежу нашей общей истории. „Ямал-100“ — это ориентир на новые стандарты развития, новое качество жизни северян», — отметил губернатор.

Ранее URA.RU сообщало, что Новый Уренгой в 2025 году отметил 50-летний юбилей. Президент РФ назначил вице-премьера правительства Александра Новака ответственным за организацию праздника в городе.

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Ямало-Ненецкий автономный округ в 2030 году будет отмечать столетний юбилей. Как сообщил губернатор Дмитрий Артюхов в своем послании, «Ямал-100» станет ориентиром на новые стандарты развития и качество жизни ямальцев. «Это серьезная, знаковая дата. Цифра 100 станет не просто символом движения к очередному рубежу нашей общей истории. „Ямал-100“ — это ориентир на новые стандарты развития, новое качество жизни северян», — отметил губернатор. Ранее URA.RU сообщало, что Новый Уренгой в 2025 году отметил 50-летний юбилей. Президент РФ назначил вице-премьера правительства Александра Новака ответственным за организацию праздника в городе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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