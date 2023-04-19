Глава ЯНАО объявил курс развития региона до столетнего юбилея

В 2030 году Ямал отметит 100-летний юбилей Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Ямало-Ненецкий автономный округ в 2030 году будет отмечать столетний юбилей. Как сообщил губернатор Дмитрий Артюхов в своем послании, «Ямал-100» станет ориентиром на новые стандарты развития и качество жизни ямальцев.

«Это серьезная, знаковая дата. Цифра 100 станет не просто символом движения к очередному рубежу нашей общей истории. „Ямал-100“ — это ориентир на новые стандарты развития, новое качество жизни северян», — отметил губернатор.

Ранее URA.RU сообщало, что Новый Уренгой в 2025 году отметил 50-летний юбилей. Президент РФ назначил вице-премьера правительства Александра Новака ответственным за организацию праздника в городе.